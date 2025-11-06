Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिहार में डिप्टी CM की कार पर पथराव, गांव की गली में घेरकर चप्पलें फेंकी और नारेबाजी

    By Nishant Bharti Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 02:29 PM (IST)

    बिहार में उपमुख्यमंत्री की गाड़ी पर एक गाँव में हमला हुआ। प्रदर्शनकारियों ने गाड़ी को घेरकर पथराव किया और चप्पलें फेंकी, साथ ही नारे भी लगाए। पुलिस घटना की जांच कर रही है और दोषियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    डिप्टी CM की कार पर पथराव

    डिजिटल डेस्क, लखीसराय। बिहार चुनाव में आज पहले चरण के तहत 121 सीटों पर वोटिंग जारी है। इस बीच लखीसराय विधानसभा क्षेत्र से बड़ी खबर आ रही है। जहां उपमुख्यमंत्री और लखीसराय निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा की कार को राजद समर्थकों ने घेर लिया और उनके ऊपर चप्पल फेंकी और मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इस दौरान वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर कई पुलिसकर्मी मौजूद रहे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं उपमुख्यमंत्री और लखीसराय निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि , "ये राजद के गुंडे हैं। एनडीए सत्ता में आ रही है इसलिए इनके छत पर बुलडोजर चलेगा। गुंडे मुझे गांव में जाने नहीं दे रहे हैं। 

    विजय सिन्हा ने आरोप लगाते हुआ कहा कि विजय सिन्हा जीतने वाले हैं...उन्होंने मेरे पोलिंग एजेंट को भगा दिया और उसे वोट नहीं देने दिया...उनकी गुंडागर्दी देखिए...यह खोरियारी गांव के 404 और 405 बूथ नंबर हैं।"

    भाजपा उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा ने आगे कहा, "ये राजद के गुंडे हैं। सत्ता में आए बिना ही ये गुंडे बिहार के उपमुख्यमंत्री को बाहर जाने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं... यहां के SP कायर और कमजोर हैं जो यहां आकर कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है... यदि किसी भी तरह की कोई घटना होती है तो हम यहीं पर धरना-प्रदर्शन करेंगे... ऐसे प्रशासन पर धिक्कार है..."


    समाचार एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ