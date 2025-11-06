बिहार में डिप्टी CM की कार पर पथराव, गांव की गली में घेरकर चप्पलें फेंकी और नारेबाजी

डिजिटल डेस्क, लखीसराय। बिहार चुनाव में आज पहले चरण के तहत 121 सीटों पर वोटिंग जारी है। इस बीच लखीसराय विधानसभा क्षेत्र से बड़ी खबर आ रही है। जहां उपमुख्यमंत्री और लखीसराय निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा की कार को राजद समर्थकों ने घेर लिया और उनके ऊपर चप्पल फेंकी और मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इस दौरान वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर कई पुलिसकर्मी मौजूद रहे।

वहीं उपमुख्यमंत्री और लखीसराय निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि , "ये राजद के गुंडे हैं। एनडीए सत्ता में आ रही है इसलिए इनके छत पर बुलडोजर चलेगा। गुंडे मुझे गांव में जाने नहीं दे रहे हैं।

विजय सिन्हा ने आरोप लगाते हुआ कहा कि विजय सिन्हा जीतने वाले हैं...उन्होंने मेरे पोलिंग एजेंट को भगा दिया और उसे वोट नहीं देने दिया...उनकी गुंडागर्दी देखिए...यह खोरियारी गांव के 404 और 405 बूथ नंबर हैं।" भाजपा उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा ने आगे कहा, "ये राजद के गुंडे हैं। सत्ता में आए बिना ही ये गुंडे बिहार के उपमुख्यमंत्री को बाहर जाने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं... यहां के SP कायर और कमजोर हैं जो यहां आकर कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है... यदि किसी भी तरह की कोई घटना होती है तो हम यहीं पर धरना-प्रदर्शन करेंगे... ऐसे प्रशासन पर धिक्कार है..."