Bihar Voting Percentage: लखीसराय और सूर्यगढ़ा में 65 फीसदी वोटरों ने दबाए EVM के बटन, 13 प्रतिशत बढ़ा मतदान

संवाद सहयोगी, लखीसराय। Lakhisarai Voter Turnout 2025, Lakhisarai Voting Percentage 2025 लखीसराय जिले में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गुरुवार को लखीसराय और सूर्यगढ़ा विधानसभा के कुल 904 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण माहौल में मतदान संपन्न करा लिया गया। बताते चलें कि लखीसराय विस क्षेत्र में कुल 13 व सूर्यगढ़ा विस क्षेत्र में कुल आठ प्रत्याशी चुनाव मैदान में डटे हैं। इसमें लखीसराय विस सीट पर भाजपा के विजय कुमार सिन्हा व कांग्रेस के अमरेश कुमार अनीश के बीच कांटे की टक्कर है।

सूर्यगढ़ा विस सीट पर जदयू के रामानंद मंडल, राजद के प्रेम सागर चौधरी व निर्दलीय रविशंकर प्रसाद सिंह उर्फ अशोक सिंह के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। जिला नियंत्रण कक्ष से मिली जानकारी के अनुसार शाम पांच बजे तक सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र में 65.33 फीसद और लखीसराय विधानसभा क्षेत्र में 65.3 फीसदी मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

सूर्यगढ़ा विधानसभा के 56 नक्सल बूथों पर सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक मतदान हुआ। मतदान को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह दिखा। इस पर चुनाव में मतदान प्रतिशत काफी बढ़ा है। चुनाव से पहले कराए गए एसआईआर और स्वीप कार्यक्रम के कारण मतदाता में जागरूकता बढ़ी और मतदान प्रतिशत बढ़ा।

वर्ष 2020 के विस चुनाव में लखीसराय विस क्षेत्र में 52.36 फीसदी और सूर्यगढ़ा विस क्षेत्र में 58.89 फीसदी मतदान हुआ था। इस बार दोनों विधानसभा में आठ से दस फीसदी मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है। खासकर महिला और युवा वोटर की भी अच्छी भीड़ रही। लखीसराय विस क्षेत्र में माक पोल के दौरान एक बैलेट यूनिट, तीन कंट्रोल यूनिट, चार वीवीपैट और सूर्यगढ़ा विस में दो बैलेट यूनिट, एक कंट्रोल यूनिट और छह वीवीपैट तकनीकी खराबी के कारण बदला गया।

मतदान शुरू होने के बाद लखीसराय विस के बूथ 332 मध्य विद्यालय शरमा दायां भाग का ईवीएम और वीवी पैट खराब होने के कारण फिर से नया मशीन लगाया गया। इस कारण करीब आधा घंटा से अधिक देर तक मतदान प्रक्रिया बाधित रहा। सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र के पिपरिया पंचायत के बूथ एक,दो और पांच पर स्थानीय मतदाताओं ने सड़क नहीं तो वोट नहीं का नारा देकर वोट बहिष्कार किया।

हलसी के खुरयारी गांव में पक्की सड़क नही रहने से नाराज ग्रामीणों ने डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का विरोध किया तथा नारेबाजी की। जिला निर्वाचन पदाधिकारी मिथिलेश मिश्र, एसपी अजय कुमार, चुनाव प्रेक्षक सिद्धार्थ दास, रणदीप डी, पुलिस प्रेक्षक बुरुगु राजा कुमारी, व्यय प्रेक्षक अस्थानंद पाठक सहित जिला स्तरीय पदाधिकारियों ने मतदान केंद्रों का जायजा लिया।

निर्धारित समय सुबह सात बजे से मतदान शुरू हुआ। बूथों पर मतदाताओं की लंबी कतार लगी रही। दोनों विधानसभा के सभी 904 मतदान केंद्रों पर लाइव वेब कास्टिग के जरिए पूरी मतदान प्रक्रिया पर नजर रखी जा रही थी। करीब 30 से अधिक बूथों पर तकनीकी खराबी के कारण लाइव वेब कास्टिंग प्रभावित रही।