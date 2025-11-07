Vijay Sinha BIG Fight: विजय सिन्हा और RJD MLC में 'हाथापाई' की ये है असल कहानी, क्यों ग्रामीणों ने गोबर से 'नहलाया'

संवाद सूत्र, हलसी (लखीसराय)। Bihar Chunav 2025 VotingHighlights हलसी प्रखंड के खुरियारी गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय खुरियारी स्थित बूथ संख्या 404 व 405 पर भाजपा के पोलिंग एजेंट को भगाकर बूथ कब्जा करने की बात सूचना पर एनडीए प्रत्याशी सह डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा दोपहर में खुरियारी गांव पहुंचे। यहां पर उन्होंने कहा कि राजद मानसिकता के लोग मतदान को प्रभावित करना चाहते हैं। इस बात पर ग्रामीण उग्र हो गए तथा विजय कुमार सिन्हा मुर्दाबाद की नारा लगाते हुए उनके उपर कीचड़, गोबर आदि फेंकना शुरू कर दिया।

ग्रामीणों की आक्रोशित देख विजय कुमार सिन्हा मतदान केंद्र से निकल गए और कुछ दूरी पर जाकर ग्रामीण पथ पर वाहनों को खड़ा कर डीएम, एसपी सहित वरीय पदाधिकारी को फोन कर बुलाया। जानकारी मिलते ही मुंगेर डीआईजी राकेश कुमार, डीएम मिथिलेश मिश्र, एसपी अजय कुमार, एसडीएम सह निर्वाची पदाधिकारी प्रभाकर कुमार आदि पुलिस बल के साथ खुरियारी गांव पहुंचे। यहां डिप्टी सीएम ने पदाधिकारियों को कहा कि सुबह से राजद मानसिकता के लोग मेरे वोटरों को घर सें नहीं निकलने दे रहा हैं। पोलिंग एजेंट को भगा दिया। लेकिन अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की, इससे यह घटना घटी।

जानकारी के अनुसार हलसी प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय खुरियारी में बूथ संख्या 404 व 405 हैं। मतदान केंद्र संख्या 404 पर भाजपा के पोलिंग एजेंट यात्री राम थे, लेकिन मतदान केंद्र संख्या 405 पर भाजपा के पोलिंग एजेंट नहीं बैठने के शिकायत पर डिप्टी सीएम ने बूथ पर पहुंच मामले की जानकारी ली। यहां उन्होंने मीडिया से कहा कि राजद मानसिकता के लोग अतिपिछड़ों को वोट नहीं देने दे रहा हैं। चुनाव भाजपा ही जीत रही है। विरोधियों को सबक सिखाएंगे। इतनी बात सुनते ही ग्रामीण उग्र हो गए तथा मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे।

वोटिंग के दौरान बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा पर ग्रामीणों ने गोबर और कीचड़ फेंके। विजय सिन्हा के आगे बढ़ते ही ग्रामीण नारेबाजी करते हुये कीचड़ आदि फेंकने लगे। यहां दो मतदान केंद्र हैं। प्राथमिक विद्यालय खुरियारी में मतदान केंद्र संख्या 404 एवं 405 है। मतदान केंद्र संख्या 404 पर भाजपा के पोलिंग एजेंट यात्री राम था । दूसरे मतदान केंद्र संख्या 405 पर सुबह से भाजपा के कोई पोलिंग एजेंट नहीं आया था। इसकी पुष्टि पीठासीन पदाधिकारी सरस कुमार ने की।

डिप्टी सीएम ने कहा कि एनडीए की सरकार बनेगी और ऐसे लोगों की छाती पर बुलडोजर चलवा देंगे। इतनी बात पर ग्रामीणों ने मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए कीचड़, गोबर आदि फेंक कर विरोध जताया। इधर घटना की जानकारी मिलते ही डीएम-एसपी खुरियारी गांव पहुंचे। जहां ग्रामीणों ने बताया की 20 वर्षों से इस गांव में कोई विकास नहीं हुआ।

इसी बात पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने बुलडोजर चलाने की बात कह दिया। इसके बाद पदाधिकारियों ने बीचबचाव कर मामला शांत कराया। इधर डीएम मिथिलेश मिश्र ने कहा कि डिप्टी सीएम की गाड़ी पर पथराव नहीं बल्कि गोबर पाया गया। मतदान केंद्रों पर मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण माहौल में व्यवस्थित रूप से संचालित हो रही है। स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया है। इधर मुंगेर रेंज के डीआईजी राकेश कुमार ने भी घटना स्थल का निरीक्षण किया।

नदियामा में भिड़े डिप्टी सीएम व राजद एलएलसी रामगढ़ चौक (लखीसराय) : रामगढ़ चौक थाना क्षेत्र में गुरुवार को विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत शांतिपूर्ण वातावरण में मतदान संपन्न कराया जा रहा था। इस दौरान दोपहर बाद अचानक लगभग तीन बजे भंवरिया पंचायत के नदियामा गांव में माहौल खराब हो गया। बताया गया कि राजद एमएलसी अजय कुमार सिंह तथा कांग्रेस नेता सुजित कुमार नदियामा पहुंचे हैं। इसकी सूचना मिलते ही एनडीए प्रत्याशी सह डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा व भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक कुमार नदियामा पहुंचे। इस दौरान डिप्टी सीएम व राजद एमएलसी के बीच बीच सड़क पर काफी नोकझोंक हुई। इस मौके पर दोनों जनप्रतनिधियों ने एक-दूसरे पर आरोप मढ़ा।

डिप्टी सीएम ने एलएलसी पर शराब पीने का लगाया आरोप डिप्टी सीएम ने राजद एमएलसी पर शराब पीकर हंगामा करने का आरोप लगाया तो राजद एमएलसी ने कहा कि आपका जमानत जब्त हो गया है। 14 नवंबर को पता चल जाएगा। इस पर डिप्टी सीएम ने कहा कि राजद के लोग गुंडगर्दी कर रहे हैं। इस पर राजद एमएलसी ने कहा कि आपके राज में शराब कैसे आ गया। फिर राजद एमएलसी ने कहा कि आप मेरी गाड़ी रोकर गुंडागर्दी कर रहे हैं।

इस मामले में काफी देर रात दोनों जनप्रतिनिधियों के बीच बहस होती रही। इसकी सूचना मिलने पर डीएम मिथिलेश मिश्र के अलावा चुनाव प्रेक्षक व काफी संख्या में पुलिस बल के जवान भी नदियामा पहुंचे तथा मामले को शांत कराया गया। इधर राजद एमएलसी स्वयं अपने अंगरक्षक के साथ कबैया थाना पहुंचे तथा ब्रेथ एनालाइजर से अपना तथा अपने अंगरक्षक का जांच कराई। इसमें उनके एल्कोहन का सेवन करने की पुष्टि नहीं हुई।

भाजपा समर्थकों ने एमएलसी व कांग्रेस नेता को खदेड़ा रामगढ़ चौक थाना क्षेत्र में गुरुवार को विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत शांतिपूर्ण वातावरण में मतदान संपन्न कराया जा रहा था। इस दौरान दोपहर बाद अचानक लगभग तीन बजे भंवरिया पंचायत के नदियामा गांव में माहौल खराब हो गया। बताया गया कि राजद एमएलसी अजय कुमार सिंह तथा कांग्रेस नेता सुजित कुमार वहां पहुंच मतदान को प्रभावित कर रहे हैं। इसकी सूचना मिलते ही एनडीए प्रत्याशी सह डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा व भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक कुमार नदियामा पहुंचे।