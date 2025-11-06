डिप्टी सीएम के काफिले पर हमला करने वालों पर कार्रवाई की तैयारी, DIG ने की विजय सिन्हा से बात
बिहार के लखीसराय में पहले चरण के मतदान के दौरान डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर चप्पल और गोबर फेंका गया, जिससे अफरा-तफरी मची। विजय सिन्हा ने एसपी को कायर बताया। मुंगेर के डीआईजी ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही और बताया कि मतदान शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। विजय सिन्हा ने राजद समर्थकों पर पोलिंग एजेंट को रोकने और गाड़ी में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया।
डिजिटल डेस्क, लखीसराय। बिहार में आज हो रहे पहले चरण के मतदान के बीच लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर चप्पल से हमला किया गया और इसके साथ ही उनके काफिले पर गोबर भी फेंका गया। जिसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं इस हमले के बाद विजय सिन्हा ने लखीसराय के SP को कायर और कमजोर बताया।
वहीं विजय सिन्हा के काफिले पर हुए हमले के बाद मुंगेर के डीआईजी ने कहा, 'इस घटना के लिए जो भी जिम्मेदार होगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी' "मैंने स्थानीय उम्मीदवार और उप-मुख्यमंत्री से बात की है... इस घटना के लिए जो भी जिम्मेदार होगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
मतदान में कोई व्यवधान नहीं
मुंगेर रेंज के डीआईजी राकेश कुमार ने कहा अभी जांच चल रही है... मेरे अधीन तीन क्षेत्र हैं: मुंगेर, लखीसराय और शेखपुरा। तीनों क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है... इस क्षेत्र में मतदान में कोई व्यवधान नहीं आया है।
बता दें कि विजय सिन्हा ने आरोप लगाते हुए कहा कि राजद समर्थकों ने पोलिंग एजेंट को बूथ पर जाने से रोका। 404 एवं 405 बूथ पर विजय सिन्हा की गाड़ी में तोड़फोड़। अति पिछड़ा एवं अनुसूचित समाज के लोगों को बूथ पर जाने से रोका।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।