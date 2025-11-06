Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डिप्टी सीएम के काफिले पर हमला करने वालों पर कार्रवाई की तैयारी, DIG ने की विजय सिन्हा से बात

    By Nishant Bharti Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 05:09 PM (IST)

    बिहार के लखीसराय में पहले चरण के मतदान के दौरान डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर चप्पल और गोबर फेंका गया, जिससे अफरा-तफरी मची। विजय सिन्हा ने एसपी को कायर बताया। मुंगेर के डीआईजी ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही और बताया कि मतदान शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। विजय सिन्हा ने राजद समर्थकों पर पोलिंग एजेंट को रोकने और गाड़ी में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया।

    prefferd source google
    Hero Image

    विजय सिन्हा पर हमला करने वालों पर कार्रवाई

    डिजिटल डेस्क, लखीसराय। बिहार में आज हो रहे पहले चरण के मतदान के बीच लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर चप्पल से हमला किया गया और इसके साथ ही उनके काफिले पर गोबर भी फेंका गया। जिसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं इस हमले के बाद विजय सिन्हा ने लखीसराय के SP को कायर और कमजोर बताया।  

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं विजय सिन्हा के काफिले पर हुए हमले के बाद मुंगेर के डीआईजी ने कहा, 'इस घटना के लिए जो भी जिम्मेदार होगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी' "मैंने स्थानीय उम्मीदवार और उप-मुख्यमंत्री से बात की है... इस घटना के लिए जो भी जिम्मेदार होगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

    मतदान में कोई व्यवधान नहीं 

    मुंगेर रेंज के डीआईजी राकेश कुमार ने कहा अभी जांच चल रही है... मेरे अधीन तीन क्षेत्र हैं: मुंगेर, लखीसराय और शेखपुरा। तीनों क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है... इस क्षेत्र में मतदान में कोई व्यवधान नहीं आया है।

    बता दें कि विजय सिन्हा ने आरोप लगाते हुए कहा कि राजद समर्थकों ने पोलिंग एजेंट को बूथ पर जाने से रोका। 404 एवं 405 बूथ पर विजय सिन्हा की गाड़ी में तोड़फोड़। अति पिछड़ा एवं अनुसूचित समाज के लोगों को बूथ पर जाने से रोका।