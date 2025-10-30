‘छठ करने वालों को राहुल गांधी ने कहा नौटंकी’, अमित शाह बोले- इटली तक पहुंचेगा EVM का करंट
लखीसराय में अमित शाह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने छठ मइया का अपमान किया है, जिसका जवाब जनता देगी। शाह ने राहुल के 'नौटंकी' वाले बयान की आलोचना की और कहा कि कांग्रेस ने हमेशा मोदी जी का अपमान किया है। उन्होंने लोगों से विकसित बिहार के लिए वोट करने की अपील की और कहा कि मोदी सरकार ने आतंकवाद पर सख्त कार्रवाई की है।
जागरण संवाददाता, लखीसराय। लखीसराय में आयोजित जनसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने छठ मइया का अपमान किया है और अब जनता उन्हें जवाब देगी।
उन्होंने कहा, राहुल बाबा ने बिहार आकर कहा कि छठ करने वाले नौटंकी करते हैं। राहुल के बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आप और आपकी मां कभी छठ के महत्व को समझ नहीं पाएंगी।
मोदी जी का अपमान किया
शाह ने कहा कि राहुल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का भी अपमान किया। जब भी बार कांग्रेस और इसके नेताओं ने मोदी जी का अपमान किया, कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया।
शाह ने व्यंग्य करते हुए कहा, आप यहां ईवीएम का बटन दबाएं, ताकि उसका करंट इटली तक पहुंचे। गृह मंत्री ने कहा कि लालू-सोनिया की सरकार आतंकवाद के प्रति नरम रवैया अपनाती थी, जबकि मोदी सरकार ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मारा। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे केवल विधायक नहीं, बल्कि विकसित बिहार के भविष्य के लिए वोट करें।
नीतीश कुमार ने विकास की दिशा में कदम बढ़ाया
अमित शाह ने कहा कि लखीसराय का सिंदूर माताओं-बहनों के भाग्य की निशानी है और प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व स्तर पर महिलाओं का सम्मान बढ़ाया है। उन्होंने याद दिलाया कि 2005 से पहले बिहार जंगलराज में था, पर नीतीश कुमार ने विकास की दिशा में कदम बढ़ाया।
शाह ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि वे घुसपैठिया बचाओ कार्यक्रम चला रहे हैं, जबकि भाजपा चुन-चुनकर घुसपैठिए को देश से बाहर करेगी। घुसपैठिये भारत का खाते हैं और देश विरोधी कृत्य में शामिल रहते हैं।
उन्होंने कहा, मोदी जी ने अयोध्या में श्रीराम मंदिर बनवाया, अब पुनौरा धाम में माता सीता का भव्य मंदिर भी बन रहा है। सीतामढ़ी से अयोध्या के लिए ट्रेन भी चलेगी।
