लखीसराय के ग्रामीणों को अब घर के पास मिलेगा बेहतर इलाज, 57 नए स्वास्थ्य उपकेंद्र स्वीकृत

संवाद सहयोगी, लखीसराय। ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत जिले के विभिन्न गांवों में 57 नए स्वास्थ्य उपकेंद्र संचालित करने की स्वीकृति दी गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इससे पूर्व जिले में 102 स्वास्थ्य उपकेंद्र कार्यरत थे, जिनमें से 95 को स्वास्थ्य उपकेंद्र सह हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर (आयुष्मान आरोग्य मंदिर) के रूप में उत्क्रमित किया जा चुका है। नए उपकेंद्रों की स्वीकृति के बाद जिले में कुल स्वास्थ्य उपकेंद्रों की संख्या बढ़कर 159 हो गई है।

सप्ताह कम-से-कम दो केंद्रों का संचालन सुनिश्चित स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश दिया है कि स्वीकृत 57 नए स्वास्थ्य उपकेंद्रों में से प्रत्येक सप्ताह कम-से-कम दो केंद्रों का संचालन सुनिश्चित किया जाए। इसी क्रम में अब तक 12 नवसृजित स्वास्थ्य उपकेंद्रों को पुस्तकालय, सामुदायिक भवन एवं अन्य सरकारी भवनों में प्रारंभ कर दिया गया है। इससे ग्रामीणों को उनके गांव के समीप ही प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं मिलने लगी हैं।

सूर्यगढ़ा प्रखंड में सर्वाधिक 42 स्वास्थ्य उपकेंद्र प्रखंडवार स्थिति की बात करें तो सूर्यगढ़ा प्रखंड में सर्वाधिक 42 स्वास्थ्य उपकेंद्र संचालित होंगे, जबकि बड़हिया में 28, हलसी में 23, रामगढ़चौक में 23, लखीसराय में 17, चानन में 15 और पिपरिया प्रखंड में 11 स्वास्थ्य उपकेंद्र होंगे।

वहीं शरमा, नोनगढ़, जखौर, डुमरी, जैतपुर, बालगुदर, चमघरा, महिसोना, तिलकपुर, महेशलेटा, सिंगारपुर और धीरा समेत 12 नए स्वास्थ्य उपकेंद्रों का संचालन प्रारंभ हो चुका है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर (आयुष्मान आरोग्य मंदिर) में उत्क्रमित उपकेंद्रों पर सीएचओ एवं एएनएम की तैनाती कर ओपीडी सेवा शुरू कर दी गई है। यहां सुबह आठ बजे से दोपहर दो बजे तक मरीजों का इलाज किया जा रहा है।

12 प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध इन केंद्रों पर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, किशोर-किशोरी स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, संचारी एवं गैर संचारी रोग, पैथोलाजी जांच, बुजुर्गों की स्वास्थ्य जांच सहित कुल 12 प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने का दावा किया जा रहा।