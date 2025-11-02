Language
    गरीब रथ में बैठे थे दो युवक, चेन पुलिंग कर गरीब नवाज पर चढ़ने के लिए उतरे; इसी बीच तीसरी ट्रेन की चपेट में आए

    By Subjeet Shekhar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 11:41 PM (IST)

    राजस्थान में गरीब रथ एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे दो युवकों ने चेन पुलिंग करके ट्रेन रोकी। गरीब नवाज दरगाह जाने के लिए उतरते ही वे तीसरी ट्रेन की चपेट में आ गए, जिससे उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यह घटना चेन पुलिंग के खतरों को दर्शाती है।

    ट्रेन की चपेट में आने से दो युवकों की मौत। (जागरण)

    संवाद सहयोगी, किशनगंज। गरीब नवाज एक्सप्रेस की जगह गलती से गरीब रथ पर चढ़े दो युवक रुईधासा के समीप ट्रेन से उतरने के क्रम में दूसरे ट्रेन की चपेट में आ गये। जिससे दोनों की मौत हो गयी।

    जानकारी के अनुसार रविवार को रमजान ब्रिज रेलवे पिलर संख्या 88/3 के समीप गरीब रथ से चेन पुलिंग कर ट्रेन से नीचे उतरकर रमजान पुल के ऊपर रेलवे ट्रैक पर दोनों दौड़ रहे थे तभी विपरीत दिशा से सियालदह से किशनगंज की ओर आ रही तेज रफ्तार कंचन कन्या एक्सप्रेस ट्रेन के चपेट में दोनों आ गए। जिससे दोनों की दर्दनाक मौत मौके पर ही हो गयी।

    स्वजनों के अनुसार दोनों युवक गरीब नवाज एक्सप्रेस ट्रेन से जयपुर जाने के लिए रविवार की सुबह किशनगंज रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। लेकिन उसी समय प्लेटफार्म संख्या दो से गरीब रथ ट्रेन भी खुल रही थी, दोनों गलती से गरीब नवाज की जगह गरीब रथ पर सवार हो गये।

    जैसे ही ट्रेन कुछ दूर पहुंची तो किसी ने कहा यह गरीब नवाज नहीं गरीब रथ है तो दोनों ने ट्रेन की चेन पुलिंग कर दी। ट्रेन रूकने के बाद नीचे उतर गये और रेलवे ट्रैक पर दौड़ने लगे।

    इस दौरान गरीब रथ ट्रेन के एस्कार्ट टीम दोनों को दौड़ने से मना करती रही। परंतु दोनों युवक नहीं रूके जिस कारण कंचन कन्या ट्रेन की चपेट में आ गये।

    दोनों युवकों की पहचान सदर थाना क्षेत्र के महीगांव पंचायत के कालीबाड़ी वार्ड नंबर आठ निवासी लाल यादव के पुत्र गोविंद कुमार यादव (23) व चंदन यादव के पुत्र किरण कुमार (21) के रूप में हुई।

    फैक्ट्री में करते थे काम

    दोनों युवक का किशनगंज से जयपुर गरीब नवाज एक्सप्रेस ट्रेन के एस 6 के सीट नंबर 53 व 54 आरक्षित था। दोनों जयपुर के किसी फैक्ट्री में काम करते थे और पर्व त्योहार की छुट्टी खत्म कर वापस जयपुर जा रहे थे।

    घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना आरपीएफ और जीआरपी को दिया। वहीं, घटना क्षेत्र सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत होने के कारण सदर पुलिस भी मौके पर पहुंची और दोनों शव लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया।

    वहीं, घटना की खबर दोनों युवकों के गांव तक पहुंचते ही स्वजनों में कोहराम मच गया। स्वजनों ने बताया कि दोनों कुछ दिन पूर्व भी पूजा में घर आया था वहीं वापस दोनों जा रहे था।

    हालांकि, एक युवक का पिता स्टेशन छोड़ने आए थे। आरपीएफ इंस्पेक्टर ने बताया सुबह घटना की सूचना मिलते ही मौके पर आफ की टीम पहुंची थी लेकिन घटना क्षेत्र सदर थाना क्षेत्र में होने के कारण सदर पुलिस अग्रिम कार्रवाई कर रही है।