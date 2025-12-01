किशनगंज में ट्रक और ट्रैक्टर के बीच टक्कर, दोनों वाहन के ड्राइवरों की मौत

इस घटना में ट्रक चालक एवं ट्रैक्टर चालक दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची बहादुरगंज थाने की गश्ती दल के द्वारा मृतकों के शव को पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल किशनगंज भेजकर दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहनों को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

संवाद सूत्र, बहादुरगंज (किशनगंज)। बहादुरगंज - ठाकुरगंज मुख्य मार्ग एनएच 327 ई पर रविवार की सुबह गाजर लदी एक ट्रक व खेत जोतकर वापस आ रहे एक ट्रैक्टर के बीच टक्कर हो गई।

ट्रक चालक उत्तर प्रदेश कन्नौज का दिनेश कटिहार एवं ट्रैक्टर चालक जिले के दिघलबैंक के खैखाट गांव का कासिम है।

प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो बहादुरगंज- ठाकुरगंज मुख्य मार्ग एन एच 327 ई पर खैखाट चौक के समीप रविवार की सुबह कासीम अपने ट्रैक्टर को लेकर खेत जोतकर वापस अपने घर जा रहा था।

सड़क पार करने के क्रम में ही बहादुरगंज की ओर से आ रही गाजर लदी एक तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से उसे टक्कर मार दी।

जहां इस घटना मे ट्रैक्टर सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरा एवं ट्रक चालक के साथ ही साथ ट्रैक्टर चालक की भी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, घटना के बाद से ही मृतक ट्रैक्टर चालक के स्वजनों में चीख पुकार मची हुई है।