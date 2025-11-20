Bihar Road Accident: किशनगंज में हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से चालक समेत दो की मौत

जागरण संवाददाता, किशनगंज। ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के पटेशरी पंचायत अंतर्गत दूधमंजर गांव के पास मंगलवार देर शाम एक धान के खेत की ओर जा रहे ट्रैक्टर की ट्रॉली अचानक असंतुलित होकर पलट गई।

जिसके नीचे चालक सहित तीन लोग दब गए। इस दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है।

मृतकों में ट्रैक्टर चालक शामिल है, जो पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है। दूसरा मृतक घटना स्थल के समीप स्थित भोलाभिट्ठा ग्वालबस्ती गांव का 20 वर्षीय ओम प्रकाश राजभर, पिता स्वर्गीय ललन राजभर है।

हादसे की सूचना मिलते ही ठाकुरगंज पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु किशनगंज सदर अस्पताल भेजने की कवायद शुरू कर दी है।

बताया जा रहा है कि ठाकुरगंज–खारूदह मार्ग से खेत की ओर उतरते समय ट्रॉली का संतुलन बिगड़ने से यह दुर्घटना हुई। गंभीर रूप से घायल तीसरे व्यक्ति का उपचार जारी है।

