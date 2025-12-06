किशनगंज में इस जगह बन सकता है मेडिकल कॉलेज, तटबंध परियोजना और सड़क सर्वे को भी मिली मंजूरी

संवाद सूत्र, ठाकुरगंज (किशनगंज)। जिले में स्वीकृत मेडिकल कॉलेज ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र में बन सकता है। जबकि तटबंध परियोजना एवं सड़क निर्माण के सर्वे को मंजूरी मिल चुकी है। यह जानकारी देते हुए विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल ने बताया कि जनता से किए गए विकास संबंधी वादों को धरातल पर उतारने की दिशा में कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। सकारात्मक परिणाम जल्द ही दिखने लगेगा। विधायक ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किशनगंज में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर जिला प्रशासन को दिशा-निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने जिला पदाधिकारी को स्पष्ट रूप से कहा है कि मेडिकल कॉलेज निर्माण हेतु ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र में उपयुक्त भूमि चिह्नित कर शीघ्र उपलब्ध कराई जाए। इससे सीमावर्ती किशनगंज जिले को आधुनिक स्वास्थ्य सुविधा मिलेंगी तथा चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसर खुलेंगे। जिले में एमबीबीएस पाठ्यक्रम शुरू होने से युवाओं को बाहर नहीं जाना पड़ेगा और क्षेत्र में स्वास्थ्य संसाधनों का उल्लेखनीय विस्तार होगा।

विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल। (फाइल फोटो) विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल ने बताया कि ठाकुरगंज अंचल के ने जागाछ और गुजरमारी राजस्व मौजा पिछले डेढ़ वर्षों से विभागीय त्रुटि के कारण लॉक था। जिसकी वजह से हजारों भू-स्वामी म्यूटेशन, नामांतरण, सीमांकन सहित अन्य राजस्व कार्यों से वंचित थे।

अब विभागीय सुधार के बाद दोनों मौजों को फिर से खोल दिया गया है। इससे सभी लंबित आवेदन निपटाए जा सकेंगे तथा विभिन्न विकास योजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी तेज होगी। यह कदम स्थानीय जनता के लिए बड़ी राहत साबित हुआ है।

6000 करोड़ की महानंदा–मेची तटबंध परियोजना को मंजूरी क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वाकांक्षी महानंदा–मेची तटबंध निर्माण परियोजना को भी स्वीकृति मिल चुकी है। लगभग 6000 करोड़ रुपये की लागत वाली यह योजना सीमांचल में बाढ़ नियंत्रण के लिए मील का पत्थर साबित होगी।

विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल ने बताया कि इस तटबंध से लाखों लोगों को स्थायी बाढ़ राहत मिलेगी और लाखों एकड़ कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी। मुख्यमंत्री बहुत जल्द इस ऐतिहासिक परियोजना का शिलान्यास करेंगे, जिससे सीमांचल में आपदा प्रबंधन और कृषि विकास को नई दिशा मिलेगी।

पीएचसी में एक्स-रे सेवा बहाल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में एक और कदम उठाते हुए, कई वर्षों से बंद पड़ी एक्स-रे सुविधा को ठाकुरगंज पीएचसी में पुनः शुरू कर दिया गया है। इससे अब मरीजों को मामूली जांच के लिए जिला मुख्यालय या निजी अस्पतालों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।