Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    किशनगंज में इस जगह बन सकता है मेडिकल कॉलेज, तटबंध परियोजना और सड़क सर्वे को भी मिली मंजूरी

    By Birbal Mahto Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 05:41 PM (IST)

    ठाकुरगंज में मेडिकल कॉलेज बन सकता है, तटबंध परियोजना और सड़क सर्वे को मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि चिह्नित कर ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    संवाद सूत्र, ठाकुरगंज (किशनगंज)। जिले में स्वीकृत मेडिकल कॉलेज ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र में बन सकता है। जबकि तटबंध परियोजना एवं सड़क निर्माण के सर्वे को मंजूरी मिल चुकी है।

    यह जानकारी देते हुए विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल ने बताया कि जनता से किए गए विकास संबंधी वादों को धरातल पर उतारने की दिशा में कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। सकारात्मक परिणाम जल्द ही दिखने लगेगा।

    विधायक ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किशनगंज में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर जिला प्रशासन को दिशा-निर्देश दिए हैं।

    मुख्यमंत्री ने जिला पदाधिकारी को स्पष्ट रूप से कहा है कि मेडिकल कॉलेज निर्माण हेतु ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र में उपयुक्त भूमि चिह्नित कर शीघ्र उपलब्ध कराई जाए।

    इससे सीमावर्ती किशनगंज जिले को आधुनिक स्वास्थ्य सुविधा मिलेंगी तथा चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसर खुलेंगे। जिले में एमबीबीएस पाठ्यक्रम शुरू होने से युवाओं को बाहर नहीं जाना पड़ेगा और क्षेत्र में स्वास्थ्य संसाधनों का उल्लेखनीय विस्तार होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    gopal kumar agrwal

    विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल। (फाइल फोटो)

    विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल ने बताया कि ठाकुरगंज अंचल के ने जागाछ और गुजरमारी राजस्व मौजा पिछले डेढ़ वर्षों से विभागीय त्रुटि के कारण लॉक था। जिसकी वजह से हजारों भू-स्वामी म्यूटेशन, नामांतरण, सीमांकन सहित अन्य राजस्व कार्यों से वंचित थे।

    अब विभागीय सुधार के बाद दोनों मौजों को फिर से खोल दिया गया है। इससे सभी लंबित आवेदन निपटाए जा सकेंगे तथा विभिन्न विकास योजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी तेज होगी। यह कदम स्थानीय जनता के लिए बड़ी राहत साबित हुआ है।

    6000 करोड़ की महानंदा–मेची तटबंध परियोजना को मंजूरी

    क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वाकांक्षी महानंदा–मेची तटबंध निर्माण परियोजना को भी स्वीकृति मिल चुकी है। लगभग 6000 करोड़ रुपये की लागत वाली यह योजना सीमांचल में बाढ़ नियंत्रण के लिए मील का पत्थर साबित होगी।

    विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल ने बताया कि इस तटबंध से लाखों लोगों को स्थायी बाढ़ राहत मिलेगी और लाखों एकड़ कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी। मुख्यमंत्री बहुत जल्द इस ऐतिहासिक परियोजना का शिलान्यास करेंगे, जिससे सीमांचल में आपदा प्रबंधन और कृषि विकास को नई दिशा मिलेगी।

    पीएचसी में एक्स-रे सेवा बहाल

    स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में एक और कदम उठाते हुए, कई वर्षों से बंद पड़ी एक्स-रे सुविधा को ठाकुरगंज पीएचसी में पुनः शुरू कर दिया गया है। इससे अब मरीजों को मामूली जांच के लिए जिला मुख्यालय या निजी अस्पतालों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

    कच्ची सड़कों और पुल-पुलियों का सर्वे तेज

    विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल ने बताया कि ठाकुरगंज एवं दिघलबैंक प्रखंड क्षेत्रों में ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा कच्ची सड़कों एवं पुल–पुलियों का व्यापक सर्वे कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है।

    अब तक जिन गांवों तक सड़कें नहीं पहुंच सकी थीं, उन्हें जोड़ने के लिए पक्की सड़कों का निर्माण जल्द शुरू किया जाएगा। इससे ग्रामीण इलाकों का कायापलट होगा और आवागमन में व्यापक सुधार आएगा।

    विधायक ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद पहली पटना यात्रा के दौरान इन सभी महत्त्वपूर्ण स्वीकृतियों को प्राप्त किया गया है।