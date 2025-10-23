फूटकर रोया तेजस्वी यादव का ये विधायक, समर्थकों ने भी बहाए आंसू, RJD विधायक ने बताया खंजर भोंकने वाले का नाम

संवाद सूत्र, बहादुरगंज (किशनगंज)। Kishanganj Assembly Election 2025 महागठबंधन के तहत बहादुरगंज विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में चले जाने के बाद राजद के विधायक अंजार नईमी को इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का टिकट नहीं मिल पाया। मंगलवार की देर रात बहादुरगंज लौटने के बाद बुधवार को कई राजद कार्यकर्ता व उनके समर्थक उनसे मिलने नपं मुख्यालय के सताल निहाल भाग स्थित उनके निवास पहुंचे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस दौरान उनके दर्जनों समर्थक उनसे के बाद फफक-फफक कर रो पड़े। इस दौरान राजद विधायक भी भावुक हो गये और उनकी आंखों से भी आंसू छलक गया। हालांकि अपने कार्यकर्ताओं व समर्थको के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी नेतृत्व ने उनका टिकट नहीं काटा। परंतु गठबंधन के तहत बहादुरगंज विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाने के कारण कांग्रेस के प्रत्याशी को उतारा गया।

राजद विधायक ने कहा कि तेजस्वी यादव हमें पटना में रोककर अन्य कुछ जगहों की तरह बहादुरगंज में भी राजद के चुनाव चिह्न पर लड़ाने को तैयार थे। परंतु उन्होंने महागठबंधन के हित में इस फैसले को उचित नहीं समझते हुए चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने महागठबंधन के एक नेता पर बिना नाम लिये कटाक्ष करते हुए इतना भर कहा कि वे खंजर भोंकने का काम किया है। इस दौरान कई बार उनके आंखों से आंसू छलक पड़े। जिससे पूरा माहौल ही गमगीन हो गया।