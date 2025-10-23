Language
    फूटकर रोया तेजस्वी यादव का ये विधायक, समर्थकों ने भी बहाए आंसू, RJD विधायक ने बताया खंजर भोंकने वाले का नाम

    By Chandra Bhushan Singh Edited By: Alok Shahi
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 10:55 AM (IST)

    Kishanganj Assembly Election 2025: किशनगंज के बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र के निवर्तमान राजद विधायक अंजार नईमी को अबकी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस से गठबंधन के कारण टिकट नहीं मिला। समर्थकों से मिलने पर वे भावुक हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने टिकट नहीं काटा, बल्कि गठबंधन के कारण कांग्रेस को सीट मिली। उन्होंने समर्थकों से कहा कि वे चुनाव में अपने विवेक से काम लें, उनकी सेवा पहले जैसी ही जारी रहेगी।

    Hero Image

    Kishanganj Assembly Election 2025: किशनगंज के बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र के राजद विधायक अंजार नईमी के समक्ष रोता युवक।

    संवाद सूत्र, बहादुरगंज (किशनगंज)। Kishanganj Assembly Election 2025 महागठबंधन के तहत बहादुरगंज विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में चले जाने के बाद राजद के विधायक अंजार नईमी को इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का टिकट नहीं मिल पाया। मंगलवार की देर रात बहादुरगंज लौटने के बाद बुधवार को कई राजद कार्यकर्ता व उनके समर्थक उनसे मिलने नपं मुख्यालय के सताल निहाल भाग स्थित उनके निवास पहुंचे।

    इस दौरान उनके दर्जनों समर्थक उनसे के बाद फफक-फफक कर रो पड़े। इस दौरान राजद विधायक भी भावुक हो गये और उनकी आंखों से भी आंसू छलक गया। हालांकि अपने कार्यकर्ताओं व समर्थको के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी नेतृत्व ने उनका टिकट नहीं काटा। परंतु गठबंधन के तहत बहादुरगंज विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाने के कारण कांग्रेस के प्रत्याशी को उतारा गया।

    राजद विधायक ने कहा कि तेजस्वी यादव हमें पटना में रोककर अन्य कुछ जगहों की तरह बहादुरगंज में भी राजद के चुनाव चिह्न पर लड़ाने को तैयार थे। परंतु उन्होंने महागठबंधन के हित में इस फैसले को उचित नहीं समझते हुए चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने महागठबंधन के एक नेता पर बिना नाम लिये कटाक्ष करते हुए इतना भर कहा कि वे खंजर भोंकने का काम किया है। इस दौरान कई बार उनके आंखों से आंसू छलक पड़े। जिससे पूरा माहौल ही गमगीन हो गया।

    उन्होने कहा कि आने वाले समय में वैसे नेता को यहां की जनता सबक सिखायेगी। चर्चा दौरान उन्होंने अपने समर्थकों व पार्टी कार्यकर्ताओं से इतना भर कहा कि आप स्वतंत्र हैं, चुनाव में अपने विवेक से काम ले। उन्होंने कहा कि उनसे कोई गलती हुई हो तो आप सभी माफ करेगे। मैं विधायक रहूं या न रहूं आपकी सेवा पहले जैसा ही जारी रहेगी।