Bihar Politics: नीतीश को लेकर तेजस्वी की बड़ी भविष्यवाणी, अमित शाह का नाम लेकर कह दी ये बात
ठाकुरगंज में तेजस्वी यादव ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और एनडीए में अंदरूनी कलह है। तेजस्वी ने जनता से राजद प्रत्याशी सऊद आलम को जिताने की अपील की ताकि महागठबंधन की सरकार बन सके और सीमांचल का विकास हो। उन्होंने बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा।
संवाद सूत्र, ठाकुरगंज (किशनगंज)। गुरुवार को ठाकुरगंज के एमएच आजाद कॉलेज परिसर में आयोजित चुनावी सभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा प्रहार किया। राजद प्रत्याशी एवं निवर्तमान विधायक सऊद आलम के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार अबकी बार मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं।
उन्होंने दावा किया कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह स्वयं कह चुके हैं कि इस बार चुनाव के बाद विधायक ही मुख्यमंत्री का चयन करेंगे। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि एनडीए में अंदरूनी कलह गहराई हुई है।
तेजस्वी यादव ने जनसभा में मौजूद हजारों लोगों से अपील की कि वे सऊद आलम को भारी मतों से विजयी बनाएं, ताकि बिहार में महागठबंधन की सरकार बन सके और राज्य को नई दिशा मिल सके।
उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि हमारे चाचा अब अचेत अवस्था में हैं, इसलिए अब बिहार को जागरूक जनता ही संभालेगी। तेजस्वी ने कहा कि सीमांचल आज भी बेरोजगारी, पलायन, अशिक्षा, गरीबी और भ्रष्टाचार की मार झेल रहा है। सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं, केवल रेफर की बीमारी चल रही है। अब रेफर नहीं, सरकार को आउट करना है।
उन्होंने सरकारी दफ्तरों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिना घूस दिए कोई काम नहीं होता। तेजस्वी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मोदी जी झूठ की फैक्ट्री ही नहीं, बल्कि उसके निर्माता, थोक विक्रेता और वितरक तीनों हैं।
एएमयू सेंटर किशनगंज का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह सेंटर यूपीए सरकार के समय खोला गया था, लेकिन आज वहां शिक्षा ठप है। अबकी बार हमें बीस साल नहीं, सिर्फ बीस महीने दीजिएबिहार को हर क्षेत्र में विकास की राह पर ले जाएंगे।
सभा के दौरान सांसद डॉ. जावेद आजाद ने भाजपा पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा एसआईआर के बहाने वोट चोरी का काम कर रही है। एएमयू के लिए राशि को लंबित रखने के अलावे वक्फ बोर्ड की संपत्ति में दखल देने वाला काला कानून जबरन थोपने में लगी है, जिसे किसी कीमत में बर्दाश्त नही किया जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।