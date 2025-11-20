'भैया मैं मरने जा रहा हूं...', भाई को फोन कर दी जानकारी और फंदे से लटका युवक
एक हृदयविदारक घटना में, एक युवक ने फांसी लगाने से पहले अपने भाई को फोन करके अपनी मृत्यु की जानकारी दी। बड़े भाई ने तुरंत मदद भेजने की कोशिश की, लेकिन जब तक लोग पहुंचे, तब तक युवक फांसी पर लटक चुका था। यह घटना दुखद और चौंकाने वाली है।
संवाद सहयोगी, किशनगंज। फांसी लगाने से पहले अपनी मौत की खबर छोटे भाई ने बड़े भाई को फोन पर दिया। लेकिन जब तक बड़ा भाई घर पहुंचता तब तक भाई फांसी के फंदे से लटक चुका था।
दरअसल शहर के सफा नगर में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बुधवार दोपहर 18 वर्षीय पिंटू आलम का शव उसके कमरे में फांसी के फंदे से लटकता मिला।
हालांकि, फांसी लगाने से पहले पिंटू ने अपने बड़े भाई को फोन कर इसकी जानकारी दे दी थी। भाई गुड्डू ने आसपड़ोस के लोगों को घटना की जानकारी देते हुए मदद की गुहार लगाई। स्थानीय लोग जब पिंटू के घर पहुंचे तो उन्हें बाहर का गेट बंद मिला। लोगों ने चाहरदीवारी लांघ कर घर में प्रवेश किया और पिंटू को फांसी के फंदे से नीचे उतारा।
लोगों ने आनन-फानन में पिंटू को जीवित मानकर उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। जहां जांचोपरांत उसे मृत घोषित कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही गुड्डू व उसके परिजन भी सदर अस्पताल पहुंच गए और शव से लिपट कर रोने लगे।
पिंटू के फांसी लगाने के कारणों के संबंध में पूछे जाने पर परिजनों ने अपनी अनभिज्ञता जाहिर की। इधर अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस को घटना की जानकारी दे दी। लेकिन परिजनों ने पुलिस के समक्ष शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया और शव को लेकर रोते बिलखते हुये घर वापस लौट गए।
आखिर क्या कारण रहा कि 18 वर्षीय युवक ने फांसी के फंदे से लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दिया और समाप्त करने से पहले अपने बड़े भाई को फोन कर इसकी सूचना दिया लेकिन परिजनों ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और पोस्टमार्टम करने से इनकार कर दिया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।