Seemanchal Election RESULT 2025: सीमांचल की सीटों के नतीजे आज, जानिए ओवैसी को मुसलमानों का कितना मिला साथ

    By Amrendra Kant Edited By: Alok Shahi
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 06:38 PM (IST)

    Bihar, Seemanchal Election RESULT 2025: सीमांचल इलाके में मुस्लिम बहुल 11 सीटों पर चुनाव लड़ रही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआइएमआइएम को मुस्लिम वोटरों का कितना साथ मिला और ओवैसी के मुस्लिम समुदाय की गोलबंदी का प्रयास कितना सफल रहा इसका फैसला आज हो जाएगा। ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल में किशनगंज जिले के चार विधानसभा, अररिया में दो, कटिहार में दो और पूर्णिया में तीन सीट पर चुनाव लड़ रही है। चुनाव के दौरान ओवैसी किशनगंज में रहकर धुंआधार प्रचार किया।  Seemanchal Election RESULT 2025: Who won kishanganj, araria, katihar and purnia? how much support did asaduddin owaisi get from muslims in seemanchal, Result Out today

    Bihar, Seemanchal Election RESULT 2025: सीमांचल में पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज में आज आएंगे चुनाव के नतीजे।

    अमरेंद्र कांत, किशनगंज। Bihar, Seemanchal Election RESULT 2025 सीमांचल इलाके मुस्लिम बहुल 11 सीटों पर चुनाव लड़ रही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआइएमआइएम को मुस्लिम वोटरों का कितना साथ मिला और ओवैसी के मुस्लिम समुदाय की गोलबंदी का प्रयास कितना सफल रहा इसका फैसला आज हो जाएगा।

    ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल में किशनगंज जिले के चार विधानसभा, अररिया में दो, कटिहार में दो और पूर्णिया में तीन सीट पर चुनाव लड़ रही है। चुनाव के दौरान ओवैसी किशनगंज में रहकर धुंआधार प्रचार किया।

    किशनगंज जिले में सबसे अधिक बहादुरगंज व कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र में उनकी सभा हुई। हर सभा में राजद नेता तेजस्वी यादव व कांग्रेस पर तंज कसते नजर आए थे। जबकि 17 प्रतिशत मुस्लिम समुदाय की आबादी बताते हुए मुसलमानों को एकजुट कर मुख्यमंत्री तक बनाने का सपना तक दिखाया।

    जबकि सीमांचल की तरक्की भी उनका मुद्दा रहा। दूसरे चरण में इन सभी विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव संपन्न होने के बाद पार्टी प्रत्याशियों द्वारा जीत के दावे किये जा रहे हैं। लेकिन मुस्लिम वोटरों की कितनी गोलबंदी इनके पक्ष में हुई और कितना परिणाम में बदल पाया वह आज पता चल जाएगा।

    उल्लेखनीय है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के चुनाव में ओवैसी की पार्टी को सीमांचल में पांच सीटें मिली थी। हालांकि बाद में चार विधायक राजद में शामिल हो गये थे।

    इन सीटों पर ओवैसी की पार्टी लड़ रही है चुनाव

    अमौर, बलरामपुर, ढाका, नरकटियागंज, गोपालगंज, जोकीहाट, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज, बायसी, शेरघाटी, नाथनगर, सीवान, केवटी, जाले, सिकंदरा, मुंगेर, नवादा, मधुबनी, दरभंगा ग्रामीण, गौराबौरम, कस्बा, अररिया, बरारी व कोचाधामन शामिल है। कुल 25 सीट पर उम्मीदवार मैदान में थे। जिसमें ढ़ाका से एक हिंदू प्रत्याशी को मैदान में उतारा था। बांकी सभी प्रत्याशी मुस्लिम समुदाय से थे।