Seemanchal Election RESULT 2025: सीमांचल की सीटों के नतीजे आज, जानिए ओवैसी को मुसलमानों का कितना मिला साथ

अमरेंद्र कांत, किशनगंज। Bihar, Seemanchal Election RESULT 2025 सीमांचल इलाके मुस्लिम बहुल 11 सीटों पर चुनाव लड़ रही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआइएमआइएम को मुस्लिम वोटरों का कितना साथ मिला और ओवैसी के मुस्लिम समुदाय की गोलबंदी का प्रयास कितना सफल रहा इसका फैसला आज हो जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल में किशनगंज जिले के चार विधानसभा, अररिया में दो, कटिहार में दो और पूर्णिया में तीन सीट पर चुनाव लड़ रही है। चुनाव के दौरान ओवैसी किशनगंज में रहकर धुंआधार प्रचार किया। किशनगंज जिले में सबसे अधिक बहादुरगंज व कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र में उनकी सभा हुई। हर सभा में राजद नेता तेजस्वी यादव व कांग्रेस पर तंज कसते नजर आए थे। जबकि 17 प्रतिशत मुस्लिम समुदाय की आबादी बताते हुए मुसलमानों को एकजुट कर मुख्यमंत्री तक बनाने का सपना तक दिखाया।

जबकि सीमांचल की तरक्की भी उनका मुद्दा रहा। दूसरे चरण में इन सभी विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव संपन्न होने के बाद पार्टी प्रत्याशियों द्वारा जीत के दावे किये जा रहे हैं। लेकिन मुस्लिम वोटरों की कितनी गोलबंदी इनके पक्ष में हुई और कितना परिणाम में बदल पाया वह आज पता चल जाएगा।