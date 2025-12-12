Ration Card: 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल से कहीं चूक न जाएं आप, जल्द कर लें यह काम

संवाद सहयोगी, किशनगंज। समाहरणालय स्थित कार्यालय में जिलाधिकारी विशाल राज की अध्यक्षता में जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की समीक्षात्मक बैठक हुई। जिसमें जिले में आधार सीडिंग ई-केवाईसी की प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अब तक 69.42 प्रतिशत लाभुकों का आधार सीडिंग हो पाया गया है। अभी भी 30.58 प्रतिशत लाभुकों का आधार सीडिंग किया जाना अवशेष है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि शत-प्रतिशत लाभुकों का अगले आदेश तक आधार सीडिंग कराना सुनिश्चित किया जाय। उन्होंने कहा कि यदि किसी राशन कार्ड में अंकित किसी सदस्य का आधार सीडिंग निर्धारित समय पर नहीं किया जाएगा तो ऐसे सभी सदस्यों के नाम राशन कार्ड से विलोपित करने की कार्रवाई की जाएगी और ऐसे सदस्यों के विरूद्ध खाद्यान्न का लाभ लाभुक परिवार को नहीं दिया जाएगा।

जिले में माह दिसंबर के खाद्यान्न वितरण का प्रतिशत 17.71 प्रतिशत है। सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी खाद्यान्न वितरण में तेजी लाए। ताकि खाद्यान्न वितरण में जिला अव्वल रहे। माह दिसंबर में राज्य खाद्य निगम के गोदाम से जन वितरण प्रणाली के गोदाम तक खाद्यान्न आपूर्ति का प्रतिशत 66.42 प्रतिशत है।

2:3 के अनुपात में मिलेगा खाद्यान जिलाधिकारी ने कहा कि माह जनवरी 2026 से 2 : 3 के अनुपात में खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाने के संबंध में निर्देश दिया गया है। इसके अंतर्गत अंत्योदय परिवारों को प्रति माह 14 किलो गेहूं एवं 21 किलो चावल अर्थात कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न और पूर्विकता प्राप्त गृहस्थी के लाभुकों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 02 किलोग्राम गेहूं एवं 03 किलोग्राम चावल अर्थात कुल 05 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे।

नये राशन कार्ड के निर्गमन की समीक्षा में पाया गया कि अभी भी प्रपत्र 'क' में 2133 आवेदन एवं प्रपत्र 'ख' में 5802 आवेदन निष्पादन के लिए लंबित हैं। सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी लंबित आवेदन का निष्पादन अविलंब कराना सुनिश्चित करेंगे।



जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अंतर्गत माह दिसंबर से कुल 95 हजार मुफ्त गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य दिया गया है। जिसमें से अबतक मात्र 3503 एसवी जारी किया गया है। सभी गैस एजेंसी को निदेश दिया गया है कि वह लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए त्वरित कार्रवाई करें।