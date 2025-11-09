'वोट चोरी नहीं हुई तो बनेगी महागठबंधन की सरकार', राहुल गांधी ने बीजेपी और RSS पर लगाए गंभीर आरोप
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने किशनगंज में रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी और आरएसएस पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देश में दो विचारधाराओं की लड़ाई है, जिसमें एक तरफ आरएसएस देश को बांटना चाहता है, वहीं कांग्रेस देश को एकजुट करना चाहती है। राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा भी उठाया और बिहार में रोजगार की कमी पर चिंता व्यक्त की।
डिजिटल डेस्क, पटना। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने किशनगंज में रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोलते हुए नफरत फैलाने और वोट चोरी का आरोप लगाया। साथ ही बिहार की जनता से यूनिवर्सिटी समेत तमाम वादे किये।
राहुल गांधी ने कहा कि भारत में दो विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। एक तरफ आरएसएस है, जो देश को जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा और लिंग के आधार पर बांटना चाहता है। वहीं, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और हमारा महागठबंधन है, जो हर धर्म और समुदाय के लोगों को एक साथ लाकर देश को एकजुट करना चाहता है। "
उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मैंने 4,000 किलोमीटर की यात्रा एक ही संदेश के साथ की, 'नफरत के बाज़ार' में 'प्यार की दुकानें' खोलने के लिए। उनकी यात्रा नफरत फैलाती है, जबकि हमारी यात्रा प्यार फैलाती है। नफरत प्रधानमंत्री मोदी की सोच और खून में है, वह फूट डालना और दुश्मनी फैलाना चाहते हैं।
वोट चोरी पर पीएम मोदी को घेरा
उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले मैंने हरियाणा को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपने देखा होगा कि कैसे 'हाइड्रोजन बम' फटा। मैंने प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त पर साफ आरोप लगाए कि वे वोट चुराने के लिए सांठगांठ कर रहे हैं, लेकिन क्या मोदी जी ने कोई जवाब दिया? क्या उन्होंने कहा, 'राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, मैं वोट नहीं चुरा रहा हूं'? नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि मैंने देश के सामने सच बोला।
राहुल ने कहा कि हरियाणा में दो करोड़ मतदाता हैं, लेकिन चुनाव में 25 लाख फर्जी वोट डाले गए, यहां तक कि मतदाता सूची में ब्राज़ील मॉडल की तस्वीरें भी मिलीं। कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर आप लोग 'वोट चोरी' को रोकेंगे, तो बिहार में 100 प्रतिशत महागठबंधन की सरकार बनेगी।
रोजगार के मुद्दे को फिर उठाया
उन्होंने कहा कि अगर युवाओं को रोजगार देना है, तो बिना स्कूल-कॉलेज के नहीं हो सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में ये संस्थान बेचे जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार के लोग देशभर में काम करते हैं, लेकिन उन्हें बिहार में काम नहीं मिल पाता। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार बिहार के युवाओं के लिए रोजगार नहीं चाहते हैं।
उन्होंने कहा कि फोन के पीछे मेड इन चाइना न लिखा हो, बल्कि मेड इन बिहार लिखा हो। इसके अलावा मक्का, मछली, आम और मखाना उगाया जाता है, लेकिन फूड प्रोसेसिंग प्लांट नहीं होने से किसानों को सही दाम नहीं मिल पाता। उन्होंने कहा अमित शाह कहते हैं कि बिहार में जमीन नहीं है, लेकिन अडानी को औने-पौने दाम में जमीन मिल जाती है।
