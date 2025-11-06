Language
    'ओवैसी नहीं चाहते हैं बिहार में महागठबंधन की बने सरकार'; इमरान प्रतापगढ़ी ने AIMIM चीफ को बताया 'बरसाती मेहमान'

    By Chandra Bhushan Singh Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 04:10 AM (IST)

    कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने एआईएमआईएम चीफ ओवैसी पर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने से रोकने का आरोप लगाया है। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए उन्हें बरसाती मेहमान कहा है। बरसाती मेहमान नहीं चाहते कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बने।

    बरसाती मेहमान हैं ओवैसी, नहीं चाहते हैं बिहार में महागठबंधन की बने सरकार: इमरान प्रतापगढ़ी। फोटो जागरण

    संवाद सूत्र, बहादुरगंज/पोठिया (किशनगंज)। बुधवार को बहादुरगंज प्रखंड के बंगाली चौक पर एवं किशनगंज विधानसभा के पोठिया कर्बला मैदान में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने जनसभा को संबोधित किया।

    बहादुरगंज से महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी प्रो. मुस्सबिर आलम के पक्ष में वोट मांगते हुए कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव सिर्फ विधायक चुनने के लिए नहीं, बल्कि सरकार बनाने के लिए है। कहा कि देश की राजनीति में दो तरह की विचारधारा है।

    एक ओर जहां मोहब्बत की विचारधारा है तो दूसरी ओर तरफ नफरत की विचारधारा है। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए उन्हें बरसाती मेहमान कहा है। बरसाती मेहमान नहीं चाहते कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बने।

    उन्होंने कहा कि बरसाती मेहमान बिहार में महागठबंधन की सरकार में तेजस्वी को मुख्यमंत्री अगर नहीं बनने देना चाह रहे है तो क्या भाजपा के गिरिराज सिंह को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं?

    उन्होने मौजूद जनता को आगाह किया कि ऐसे लोग नहीं चाहते कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बने। ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो आपको बांटकर सीमांचल ही नहीं बल्कि पूरे बिहार को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं।

    इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा सियासत गाली-गलौज से नहीं चलता। इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनना तय है। उन्होंने प्रो. मुसब्ब्रिर आलम के पक्ष में वोट देने की अपील करते हुए कहा कि इन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संसाधन के अभाव में भी कालेज का निर्माण कर यहां बच्चों को तालीम दिलाने की कोशिश की है।

    उधर, इमरान प्रतापगढ़ी के संबोधन के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी प्रो. मुसब्बीर आलम भावुक हो गये। सभा को सांसद जावेद आजाद, असम के विधायक रकीबुद्दीन, जम्मू कश्मीर के विधायक इनायत अली, स्थानीय निवर्तमान विधायक अंजार नईमी, जिला पार्षद प्रतिनिध इमरान आलम, जय प्रकाश गिरी, प्रो. शिवधर राय, बाबर आलम, मु इशरत, इफ्तेखार आलम, अतहर आलम सहित अन्य ने संबोधित किया।