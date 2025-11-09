'बिहार के बच्चों को क्या देंगे तालीम नौंवी फेल तेजस्वी', किशनगंज में ओवैसी ने कसा तंज
एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने ठाकुरगंज में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीमांचल की बदहाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कांग्रेस और राजद पर मुस्लिमों और महादलितों को भूल जाने का आरोप लगाया। ओवैसी ने तेजस्वी यादव को नौवीं फेल बताते हुए बिहार के बच्चों को तालीम देने की क्षमता पर सवाल उठाया।
संवाद सूत्र, ठाकुरगंज (किशनगंज)। एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को ठाकुरगंज कालेज मैदान में पार्टी के प्रत्याशी गुलाम हसनैन के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया।
उन्होंने कहा कि सीमांचल के लोगों ने 35 वर्षों तक भाजपा, जदयू, राजद और कांग्रेस को आजमाया है, लेकिन इलाके की किस्मत नहीं बदली।
ओवैसी ने कांग्रेस और राजद पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि ये पार्टियां चुनाव के समय मुस्लिमों और महादलितों की तरक्की की बातें करती हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद इन समुदायों को भूल जाती हैं।
उन्होंने कहा कि सीमांचल आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मामले में पिछड़ा हुआ है, और यहां के लोग पलायन करने को मजबूर हैं।
तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि तेजस्वी खुद नौवीं फेल हैं और मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। जिनके पास खुद तालीम नहीं है, वे बिहार के बच्चों को क्या तालीम देंगे?
उन्होंने आगे कहा कि सीमांचल में 90 प्रतिशत मुस्लिम बच्चे इंटर की परीक्षा पास नहीं कर पा रहे हैं, जबकि सरकार हर घर से एक सदस्य को नौकरी देने की बात कर रही है, जो हकीकत से दूर है।
ओवैसी ने सीमांचल के लोगों से एकजुट होकर अपनी सियासी ताकत बढ़ाने की अपील की। मंच पर गुलाम हसनैन, हाजी इदरीश, राहिल आलम, मौलाना अमीरुद्दीन, मौलाना अय्यूब निज़ामी, मौलाना शरीफ, जहूर रिज़वी, अहमद रज़ा, मिजान आलम आदि मौजूद रहे।
