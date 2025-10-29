मैं मोदी से नहीं डरता, कांग्रेस क्या चीज है? ओवैसी ने राहुल-तेजस्वी को लताड़ा, हमको देखकर इनके पेट में गुदगुदी होती है...

संवाद सूत्र, पोठिया (किशनगंज)। Bihar Elections जब मैं मोदी से नहीं डरा तो कांग्रेस के लोग जो डरा धमका रहे हैं उनसे कहां डरने वाला हूं । लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल के दौरान मैंने मोदी के सामने बिल को फाड़ दिया था। सीएए तथा तीन तलाक बिल पर अकेले लोकसभा में दहाड़ता रहा। मैं अकेला ही सब पर भारी हूं। सीमांचल की जनता के लिए सदैव आवाज उठाता रहूंगा। जीत और हार तो अल्लाह के हाथ में है।

उक्त बातें एआइएमआइएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने पोठिया थाना करबला मैदान में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कही। ओवैसी ने नीतीश ,लालू सहित कांग्रेस राज को बिहार की दुर्गति के लिए सीधे-सीधे जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि की हर मामले में देखिए बिहार पूरे देश में पिछड़ेपन का शिकार है। सिर्फ भ्रष्टाचार व लूट खसोट हो रही। पोठिया में नदी कटाव रोकने से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा में सुधार की जरूरत है।

ओवैसी ने कहा कि उन्हें कुछ लोग भाजपा की बी टीम कहते हैं, कहने वाले बी टीम, सी टीम , डी टीम जो कहना है कहते रहें, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने घर को अंधेरा कर दूसरे घर को रौशनी करना यह नहीं हो सकता। कहा की हैदराबाद से सीमांचल क्यों आते हैं इस पर सवाल उठाया जाता है।