मैं मोदी से नहीं डरता, कांग्रेस क्या चीज है? ओवैसी ने राहुल-तेजस्वी को लताड़ा, हमको देखकर इनके पेट में गुदगुदी होती है...
Bihar Elections बिहार के कटिहार में बुधवार को असदुद्दीन ओवैसी ने एक चुनाव रैली में पीएम मोदी और कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि उनकी पार्टी को देखकर इन नेताओं के पेट में दर्द होता है। ओवैसी ने कहा कि वह गरीबों और वंचितों के लिए आवाज उठाते रहेंगे, चाहे कोई कुछ भी कहे।
संवाद सूत्र, पोठिया (किशनगंज)। Bihar Elections जब मैं मोदी से नहीं डरा तो कांग्रेस के लोग जो डरा धमका रहे हैं उनसे कहां डरने वाला हूं । लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल के दौरान मैंने मोदी के सामने बिल को फाड़ दिया था। सीएए तथा तीन तलाक बिल पर अकेले लोकसभा में दहाड़ता रहा। मैं अकेला ही सब पर भारी हूं। सीमांचल की जनता के लिए सदैव आवाज उठाता रहूंगा। जीत और हार तो अल्लाह के हाथ में है।
उक्त बातें एआइएमआइएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने पोठिया थाना करबला मैदान में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कही। ओवैसी ने नीतीश ,लालू सहित कांग्रेस राज को बिहार की दुर्गति के लिए सीधे-सीधे जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि की हर मामले में देखिए बिहार पूरे देश में पिछड़ेपन का शिकार है। सिर्फ भ्रष्टाचार व लूट खसोट हो रही। पोठिया में नदी कटाव रोकने से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा में सुधार की जरूरत है।
ओवैसी ने कहा कि उन्हें कुछ लोग भाजपा की बी टीम कहते हैं, कहने वाले बी टीम, सी टीम , डी टीम जो कहना है कहते रहें, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने घर को अंधेरा कर दूसरे घर को रौशनी करना यह नहीं हो सकता। कहा की हैदराबाद से सीमांचल क्यों आते हैं इस पर सवाल उठाया जाता है।
मेरे सीमांचल आने से कुछ लोगों को पेट में गुदगुदी होती है। तो वे क्या कांग्रेस वालों को पूछकर आऐंगे। वह पिछले 11 सालों से सीमांचल का दौरा कर रहे हैं और सीमांचल का विकास करने के लिए वह कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। मौके पर प्रत्याशी शम्स आगाज, पूर्व जिप अध्यक्ष तसीर, पूर्व मुखिया जमशेद, तकी सरवर सहित बड़ी संख्या में पार्टी नेता मौजूद रहे।
