'तेजस्वी जब अपने भाई के नहीं हुए तो...', ओवैसी बोले- मुसलमान का बेटा क्यों नहीं बन सकता CM

    By Amrendra Kant Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 06:36 PM (IST)

    एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने बहादुरगंज और ठाकुरगंज में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव और पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने तेजस्वी पर वक्फ कानून के मुद्दे पर मुसलमानों को धोखा देने का आरोप लगाया और सीमांचल के इंसाफ के लिए लड़ने की बात कही। 

    ओवैसी ने जनता को किया संबोधित। (जागरण)

    संवाद सूत्र, दिघलबैंक/बहादुरगंज (किशनगंज)। एआईएमआईएम के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र के बंगाली चौक व ठाकुरगंज विधानसभा के तुलसिया में शनिवार को चुनावी सभा को संबोधित किया।

    तुलसिया हाई स्कूल मैदान में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित सभा में मोदी व तेजस्वी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि वक्फ कानून को कूड़ेदान में डालने की बात कहने वाले तेजस्वी मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं।

    जिस कानून को दिल्ली से पारित किया गया उसे बिहार में कैसे नहीं माना जाएगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई चल रही है। उन्होंने कहा कि वक्फ कानून से हमारे कब्रिस्तान, मस्जिद, इमामबाड़ा को हड़पने की कोशिश की गई है। इस कानून का नीतीश कुमार ने समर्थन किया था।

    उन्होंने भागलपुर दंगा को याद करते हुए कहा कि उस वक्त किसकी सरकार थी। उन्होंने कहा कि तेजस्वी की तरह मेरा दिल छोटा नहीं है। जब तक सीमांचल का इंसाफ नहीं मिलेगा तबतक ओवैसी लड़ते रहेंगे। अगर तीन फीसद वाले मल्लाह के बेटा उपमुख्यमंत्री बनेगा तो 17 फीसदी वाले मुसलमान के बेटा मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनेगा।

    सीमांचल का बेटा मुसलमान मुख्यमंत्री बनेगा। ओवैसी ने कहा कि तेजस्वी मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं और बाद में फेंक देते हैं। एआईएमआईएम से गये चार में से तीन विधायक को टिकट नहीं देकर यह साबित भी कर दिया।

    उन्होंने कहा कि जब वो अपने भाई के नहीं हुए तो मुसलमान का क्या होंगे। बिहार में 35 साल से लालू और नीतीश का जंगल राज चल रहा है। उन्होंने कहा कि लोग उनके हैदराबाद से आने पर सवाल उठाते हैं। हम कहते हैं हम चांद से नहीं आए हैं।

    झूठ बोलते हैं पीएम मोदी

    वहीं, दूसरी ओर बहादुरगंज के बंगाली चौक पर अपने संबोधन में ओवैसी ने पीएम मोदी पर झूठ बोलने और बिहार को कुछ नहीं देने का आरोप लगाया।

    ओवैसी ने कहा कि भाजपा पर संविधान खत्म करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने पीएम के सऊदी अरब दौरे का एक किस्सा सुनाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने एक सऊदी शेख से उनकी तोप की मारक क्षमता पूछी। जिसपर शेख ने जवाब दिया, आपसे कम।

    ओवैसी ने इसे 15 लाख रुपये खातों में आने, हर साल दो करोड़ रोजगार व और काला धन वापस लाने जैसे अधूरे वादों से जोड़ा। उन्होंने सवाल किया कि बिहार की जनता ने तीन बार मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन राज्य को क्या मिला। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी तंज कसा।

    उन्होंने कहा कि भाजपा 20 साल से नीतीश कुमार के साथ है, जबकि तेजस्वी यादव सिर्फ एक साल के लिए उनके साथ आए थे। नीतीश कुमार सुबह उठकर तय करते हैं कि किसके साथ चाय पीनी है और कब पाला बदलना है। इस दौरान हैदराबाद के विधायक माजिद हुसैन सहित अन्य मौजूद थे।