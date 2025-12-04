Bihar Jamin Rate: एमवीआर के पुनर्निर्माण की तैयारी तेज, दिसंबर तक लागू होने की संभावना
राज्य में न्यूनतम मूल्य रजिस्टर (एमवीआर) के पुनर्निर्माण की तैयारी तेजी से चल रही है। ठाकुरगंज में नया एमवीआर बनाने का काम शुरू हो गया है, जिसके दिसंब ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, ठाकुरगंज (किशनगंज)। राज्यभर में होने जा रहे न्यूनतम मूल्य रजिस्टर मिनिमम वैल्यू रजिस्टर (एमवीआर) के पुनर्निर्माण को लेकर तैयारी तेज हो गई है। इसी क्रम में अवर निबंधन कार्यालय ठाकुरगंज में भी नए एमवीआर के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। उम्मीद है कि दिसंबर माह के अंत तक नए एमवीआर को लागू कर दिया जाएगा।
अवर निबंधन पदाधिकारी ठाकुरगंज कुमार दीनबंधु ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2013 के बाद तथा शहरी और पेरिफेरल क्षेत्रों में वर्ष 2016 के बाद एमवीआर का पुनरीक्षण नहीं किया गया है।
उन्होंने कहा कि इस लंबे अंतराल में जमीनों के बाजार मूल्य में कई गुना बढ़ोतरी हुई है, जिससे नए एमवीआर का निर्माण समय की आवश्यकता बन गया है। नया एमवीआर लागू होने से जमीनों के वास्तविक बाजार मूल्य का आंकलन सटीक रूप से हो सकेगा और राजस्व संग्रहण में भी वृद्धि होगी।
राजस्व लक्ष्य की दिशा में लगातार हो रही प्रगति
अवर निबंधन कार्यालय ठाकुरगंज अपनी उपलब्धियों से भी पहचान बना रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कार्यालय को 22.85 करोड़ का लक्ष्य मिला था, जिसके मुकाबले 111 प्रतिशत राजस्व प्राप्त कर कार्यालय को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया गया। वहीं वर्ष 2025-26 के लिए प्रारंभिक लक्ष्य 25.13 करोड़ निर्धारित किया गया था, लेकिन नवंबर 2025 में विभाग ने इसे बढ़ाकर 28.08 करोड़ कर दिया है।
नए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई विकसित होते मौजों को जांच के दायरे में लिया जा रहा है। साथ ही आम जनता से अपील की जा रही है कि वे अपने दस्तावेजों पर वास्तविक मूल्य का उल्लेख करें, जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार के विवाद से बचा जा सके।
अवर निबंधन पदाधिकारी ने बताया कि गलत श्रेणी में दर्ज कई दस्तावेजों को चिह्नित कर भारतीय स्टांप अधिनियम की धारा 47ए (3) के तहत सहायक निबंधक महानिरीक्षक (एआईजी) पूर्णिया को भेजा गया है। पिछले दो माह में 14 लाख रुपये की वसूली का लक्ष्य निर्धारित है।
उन्होंने बताया कि अवर निबंधन कार्यालय ठाकुरगंज की आधारभूत संरचना तेजी से आधुनिक रूप ले रही है। वर्तमान में चाहरदीवारी निर्माण अंतिम चरण में है। कार्यालय को आकर्षक और प्रोफेशनल लुक देने के लिए रेनोवेशन कार्य जारी है। महिलाओं के लिए बेबी केयर रूम, स्वच्छ पेयजल, सीटिंग चेयर, पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम और काउंटर सिस्टम जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसके साथ ही पूरे प्रांगण में तीन स्तरीय पौधारोपण की योजना तैयार की गई है।
