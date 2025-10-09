असम की दो नाबालिग बहनों को नौकरी का लालच देकर किशनगंज के रेड लाइट एरिया में बेचा, जबरन करवा रहे थे देह व्यापार

संवाद सहयोगी, किशनगंज। असम की दो नाबालिग बहन को खगड़ा रेड लाइट एरिया में बेचने का मामला सामने आया है। जिसमें से एक बहन रेड लाइट एरिया से भागकर स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस के पास पहुंच गई। जबकि दूसरी बहन की तलाश जारी है।

गुरुवार की दोपहर खगड़ा रेड लाइट एरिया के समीप स्थानीय लोगों ने एक नाबालिग लड़की को रोते-बिलखते देख इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाबालिग से पूछताछ की तो पूछताछ में अहम खुलासा किया। पुलिस ने नाबालिग को बरामद कर अपने साथ सदर थाने लेकर पहुंची और चाइल्ड हेल्पलाइन और महिला हेल्पलाइन को सूचना देकर नाबालिग की काउंसलिंग शुरू की। नाबालिग ने बताया बीते एक माह पूर्व असम के एक रेलवे स्टेशन के बाहर अपने बहन के साथ भीख मांग रही थी।

इसी दौरान एक महिला से मुलाकात हुई। महिला ने बहला-फुसलाकर नौकरी देने के नाम पर अपने साथ चलने को कहा। जिसके बाद दोनों बहन महिला के झांसे में आ गए और महिला के साथ असम से किशनगंज पहुंच गए। इसके बाद महिला ने दोनों बहन को खगड़ा रेड लाइट एरिया में ले जाकर किसी मुन्नी नामक महिला के पास बेच दिया और असम से लाने वाली महिला वहां से चली गई। इसके बाद खगड़ा रेड लाइट एरिया में दोनों बहनों से जबरन देह व्यापार कराये जाने लगा। कई रात दूसरी जगह भेजा जाता था। मना करने पर उनके साथ मुन्नी द्वारा मारपीट की जाती थी।

लड़की किसी तरह मौका देखकर खगड़ा रेड लाइट एरिया से भाग कर पासवान टोला के समीप पहुंच गई और रोने लगी। जिसके बाद स्थानीय लोगों की पूछने पर उन्होंने अपनी पूरी आपबीती सुनाई। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना सदर थाना की पुलिस को दी।

वहीं, बरामद नाबालिग लड़की ने बताया कि उनकी बहन भी उनके साथ यहां पर है लेकिन उसकी बहन को कहां छिपाकर रखा है इसकी जानकारी उसे नहीं है। हालांकि, सदर थाना में चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम बरामद नाबालिग से पूछताछ कर रही है।

लड़की ने बताया कि उनके पिता कैंसर के मरीज हैं और उनकी मां दूसरे के घरों में साफ-सफाई का काम करती है। पिता का कैंसर का इलाज करवाने के लिए वह अपनी छोटी बहन के साथ असम के एक रेलवे स्टेशन के बाहर भीख मांग कर अपना परिवार और पिता का इलाज कराती थी।

इसी दौरान उक्त महिला से स्टेशन के बाहर मुलाकात हुई थी। महिला ने किसी फैक्ट्री में काम देने की बात कही थी इसके बाद दोनों बहन पिता के इलाज के लिए काम करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि महिला उन्हें देह व्यापार के दलदल में झोंक देगी।