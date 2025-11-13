Kochadhaman vidhan sabha Chunav Result: बीजेपी की वीणा देवी और राजद के मुजाहिद आलम के बीच टक्कर, कौन जीतेगा चुनाव?
Kochadhaman election Result: कोचाधामन सीट पर बीजेपी से बीना देवी, जबकि राजद से मुजाहिद आलम चुनावी मैदान में हैं। वहीं, बसपा से राजेश कुमार बैठा, जसुपा से अबू अफ्फान फारुखी, एआइएमआइएम से मु. सरवर आलम और मु. शमशुल हक निर्दलीय हैं।
डिजिटल डेस्क, किशनगंज। Kochadhaman vidhan sabha Election Result 2025: बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान हुआ। पहले फेज की वोटिंग 6 नवंबर को और दूसरे फेज की वोटिंग 11 नवंबर को संपन्न हुई। पहले चरण में 121 सीटों पर 64.69 % मतदान हुआ। वहीं, दूसरे चरण में करीब 68.52% रिकॉर्ड मतदान हुआ। कोचाधामन विधानसभा सीट की बात करें तो यहां 76 प्रतिशत वोटिंग हुई। इस सीट पर कुल छह प्रत्याशी मैदान में हैं।
कोचाधामन विधानसभा चुनाव 2025: कुल प्रत्याशी- 6
बीना देवी- भाजपा
मुजाहिद आलम- राजद
राजेश कुमार बैठा- बसपा
अबू अफ्फान फारुखी- जसुपा
मु. सरवर आलम - एआइएमआइएम
मु. शमशुल हक- निर्दलीय
कुल मतदाता: 2,50,684
महिला: 116020
पुरुष: 134657
