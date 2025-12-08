Language
    किशनगंज में डंपर की चपेट में आने से पति मौत, पत्नी और पोता घायल; ग्रामीणों ने किया सड़क जाम

    By Amrendra Kant Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 11:43 AM (IST)

    किशनगंज के बहादुरगंज में एक डंपर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल चालक की मौत हो गई और उसकी पत्नी व पोता घायल हो गए। घटना के बाद आक्रोश ...और पढ़ें

    सड़क जाम करते आक्रोशित ग्रामीण। (जागरण)

    संवाद सूत्र, बहादुरगंज (किशनगंज)। दिघलबैंक-बहादुरगंज मुख्य मार्ग पर मोतीगंज बिरनिया वार्ड नंबर दो के समीप तेज रफ्तार डंपर ने एक मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी।

    इस घटना में मोटरसाइकिल चालक की मौत हो गयी। जबकि पत्नी और पोता जख्मी हो गया। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने दिघलबैंक बहादुरगंज मुख्य मार्ग को जाम कर अपना रोष जताया।

    दुर्घटना कि सूचना मिलते ही बहादुरगंज थाना के अपर थानाध्यक्ष मो. दिलशाद सदलबल घटनास्थल पर पहुंचकर आक्रोशित ग्रामीणों को समझा बुझाकर मृतक के शव को पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल किशनगंज भेज दिया।

    दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहनों को अपने कब्जे मे लेकर अग्रतर कार्रवाई मे जुट गयी है। मृतक 62 वर्षीय गिरजानंद प्रसाद दास भाटटोली तुलसिया का रहने वाले हैं।

    स्वजनों ने बताया कि मृतक गिरिजानंद प्रसाद अपनी पत्नी एवं अपने 8 वर्षीय पोते को लेकर अपने रिश्तेदार के घर बहादुरगंज मोटरसाइकिल से आया था।

    शाम में रिश्तेदार के घर से वापस अपने घर जा रहा था। तभी दिघलबैंक बहादुरगंज मुख्य मार्ग पर बिरनिया वार्ड नंबर दो के समीप दिघलबैंक कि ओर से आ रही तेज रफ्तार डंपर की चपेट में आ जाने से उनकी मौके पर ही मौत हो गयी।

    इस घटना में घायल उनकी पत्नी एवं आठ वर्षीय पोता जख्मी हो गया। जिसका इलाज बहादुरगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जारी है।