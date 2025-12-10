Kishanganj: दाखिल-खारिज के लिए रिश्वत मांगने के आरोप में राजस्व कर्मचारी निलंबित, ऑडियो के आधार पर हुई भ्रष्टाचार की पुष्टि

संवाद सहयोगी, किशनगंज। दाखिल-खारिज के लिए रिश्वत मांगने के आरोप में डीएम ने पोठिया अंचल में पदस्थापित राजस्व कर्मचारी मिथिलेश कुमार झा को निलंबित कर दिया, जबकि प्रपत्र क गठित करने की कार्रवाई प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया है।

जानकारी के अनुसार, किशनगंज के विधायक मु. कमरूल होदा द्वारा अंचल पोठिया द्वारा बुधरा पंचायत के धोबीडंगा निवासी मशरेकुल अनवर से राजस्व कर्मचारी द्वारा दाखिल खारिज के लिए रिश्वत की मांग करने को लेकर डीएम से शिकायत की गई थी। जिसके साथ साक्ष्य (आडियो क्लिप, पेन ड्राइव) भी दिया गया था।

जिलाधिकारी विशाल राज द्वारा तत्काल मामले का संज्ञान लेते हुए जांच का आदेश अपर समाहर्ता को दिया गया।। प्राप्त जांच प्रतिवेदन में पुष्टि की गई है कि मशरेकुल अनवर के दाखिल-खारिज संबंधी आवेदन वाद सं.-1767/2025-26 एवं 1768/2025-26 अंचल कार्यालय पोठिया में लंबित था।

परिवादी एवं राजस्व कर्मचारी के बीच मोबाइल पर हुई बातचीत की आडियो रिकार्डिंग में संबंधित राजस्व कर्मचारी द्वारा 10,000 रुपए एवं बाद में 8,000 रुपए के रिश्वत की बार-बार मांग स्पष्ट रूप से सुनी गई। यह भी स्पष्ट हुआ कि उक्त राशि देने पर ही कार्य करने का आश्वासन दिया गया। साथ ही राशि नहीं देने पर बाधाएं उत्पन्न होने की बात कही गई।