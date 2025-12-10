Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Kishanganj: दाखिल-खारिज के लिए रिश्वत मांगने के आरोप में राजस्व कर्मचारी निलंबित, ऑडियो के आधार पर हुई भ्रष्टाचार की पुष्टि

    By Sanjay Mishra Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 03:40 AM (IST)

    किशनगंज में दाखिल-खारिज के लिए रिश्वत मांगने के आरोप में एक राजस्व कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया है। कर्मचारी पर रिश्वत मांगने का आरोप है, जिसकी पुष ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर

    संवाद सहयोगी, किशनगंज। दाखिल-खारिज के लिए रिश्वत मांगने के आरोप में डीएम ने पोठिया अंचल में पदस्थापित राजस्व कर्मचारी मिथिलेश कुमार झा को निलंबित कर दिया, जबकि प्रपत्र क गठित करने की कार्रवाई प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानकारी के अनुसार, किशनगंज के विधायक मु. कमरूल होदा द्वारा अंचल पोठिया द्वारा बुधरा पंचायत के धोबीडंगा निवासी मशरेकुल अनवर से राजस्व कर्मचारी द्वारा दाखिल खारिज के लिए रिश्वत की मांग करने को लेकर डीएम से शिकायत की गई थी। जिसके साथ साक्ष्य (आडियो क्लिप, पेन ड्राइव) भी दिया गया था।

    जिलाधिकारी विशाल राज द्वारा तत्काल मामले का संज्ञान लेते हुए जांच का आदेश अपर समाहर्ता को दिया गया।। प्राप्त जांच प्रतिवेदन में पुष्टि की गई है कि मशरेकुल अनवर के दाखिल-खारिज संबंधी आवेदन वाद सं.-1767/2025-26 एवं 1768/2025-26 अंचल कार्यालय पोठिया में लंबित था।

    परिवादी एवं राजस्व कर्मचारी के बीच मोबाइल पर हुई बातचीत की आडियो रिकार्डिंग में संबंधित राजस्व कर्मचारी द्वारा 10,000 रुपए एवं बाद में 8,000 रुपए के रिश्वत की बार-बार मांग स्पष्ट रूप से सुनी गई। यह भी स्पष्ट हुआ कि उक्त राशि देने पर ही कार्य करने का आश्वासन दिया गया। साथ ही राशि नहीं देने पर बाधाएं उत्पन्न होने की बात कही गई।

    जांच में राजस्व कर्मचारी मिथिलेश कुमार झा पर लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया सत्य पाया गया। जिलाधिकारी विशाल राज ने राजस्व कर्मचारी अंचल पोठिया मिथिलेश कुमार झा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

    साथ ही अपर समाहर्ता को जांच प्रतिवेदन एवं परिवाद पत्र की प्रति प्रेषित करते हुए निर्देशित किए कि प्रमाणित आरोपों के आधार पर आरोप पत्र प्रपत्र-क गठित करते हुए अविलंब विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करने का निर्देश दिया है।