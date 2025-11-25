किशनगंज पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1143 लीटर विदेशी शराब बरामद; एक तस्कर गिरफ्तार

रविवार की देर शाम पुलिस टीम ने विशेष अभियान चलाकर भारी मात्रा में 1143 लीटर विदेशी शराब बरामद की और एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। निरंतर अंतराल में पाठामारी पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है।

संवाद सूत्र, ठाकुरगंज (किशनगंज)। एसपी किशनगंज के दिशा निर्देश पर शराब माफियाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत पाठामारी पुलिस को एक बड़ी उपलब्धि हाथ लगी है।

इस संबंध में पाठामारी थानाध्यक्ष सोना कुमार ने बताया कि पाठामारी पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बंगाल से भारी मात्रा में शराब की एक खेप पिकअप वाहन से बहादुरगंज की ओर भेजी जा रही है।

सूचना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया और अमलझारी चौक स्थित तौहीद पिता गयासुद्दीन के चाय दुकान के विपरीत दिशा में हाईवे पर वाहनों की कड़ी जांच शुरू कर दी।

लगभग रात आठ बजे ठाकुरगंज की ओर से बहादुरगंज की ओर जा रहा एक संदिग्ध पिकअप वाहन रजिस्ट्रेशन नं. बीआर 01 जीएफ 9257 चेकिंग देख तेज गति से भागने का प्रयास करने लगा।

पुलिस जवानों ने तत्परता दिखाते हुए वाहन को दौड़ा कर रोक लिया। वाहन की तलाशी के दौरान पुलिस टीम को 1143 लीटर की विशाल मात्रा में विदेशी शराब बरामद हुई।

वाहन चालक की पहचान पवन कुमार (उम्र 22 वर्ष), पिता- रामनारायण राय, ग्राम- खिरिचक कुशहर, थाना- महुआ, जिला—वैशाली के रूप में की गई। गिरफ्तार युवक ने पुलिस पूछताछ में स्वीकार किया कि वह यह शराब बंगाल से खरीदकर अपने घर ले जा रहा था। पुलिस ने वाहन सहित शराब की पूरी खेप को जप्त कर लिया है।