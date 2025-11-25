Language
    किशनगंज पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1143 लीटर विदेशी शराब बरामद; एक तस्कर गिरफ्तार

    By Birbal Mahto Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 03:38 AM (IST)

    किशनगंज पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 1143 लीटर विदेशी शराब बरामद की और एक तस्कर को गिरफ्तार किया। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की। 

    1143 लीटर विदेशी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। फोटो जागरण

    संवाद सूत्र, ठाकुरगंज (किशनगंज)। एसपी किशनगंज के दिशा निर्देश पर शराब माफियाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत पाठामारी पुलिस को एक बड़ी उपलब्धि हाथ लगी है।

    रविवार की देर शाम पुलिस टीम ने विशेष अभियान चलाकर भारी मात्रा में 1143 लीटर विदेशी शराब बरामद की और एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। निरंतर अंतराल में पाठामारी पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है।

    इस संबंध में पाठामारी थानाध्यक्ष सोना कुमार ने बताया कि पाठामारी पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बंगाल से भारी मात्रा में शराब की एक खेप पिकअप वाहन से बहादुरगंज की ओर भेजी जा रही है।

    सूचना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया और अमलझारी चौक स्थित तौहीद पिता गयासुद्दीन के चाय दुकान के विपरीत दिशा में हाईवे पर वाहनों की कड़ी जांच शुरू कर दी।

    लगभग रात आठ बजे ठाकुरगंज की ओर से बहादुरगंज की ओर जा रहा एक संदिग्ध पिकअप वाहन रजिस्ट्रेशन नं. बीआर 01 जीएफ 9257 चेकिंग देख तेज गति से भागने का प्रयास करने लगा।

    पुलिस जवानों ने तत्परता दिखाते हुए वाहन को दौड़ा कर रोक लिया। वाहन की तलाशी के दौरान पुलिस टीम को 1143 लीटर की विशाल मात्रा में विदेशी शराब बरामद हुई।

    वाहन चालक की पहचान पवन कुमार (उम्र 22 वर्ष), पिता- रामनारायण राय, ग्राम- खिरिचक कुशहर, थाना- महुआ, जिला—वैशाली के रूप में की गई। गिरफ्तार युवक ने पुलिस पूछताछ में स्वीकार किया कि वह यह शराब बंगाल से खरीदकर अपने घर ले जा रहा था। पुलिस ने वाहन सहित शराब की पूरी खेप को जप्त कर लिया है।

    थानाध्यक्ष सोना कुमार ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति से गहराई से पूछताछ की जा रही है। जिससे इस तस्करी गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की संभावना है।

    मामले में प्राथमिकी दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि एसपी के निर्देश पर पाठामारी पुलिस लगातार वाहन जांच अभियान चला रही है।

    शराब तस्करी को किसी भी सूरत में सफल नहीं होने दिया जाएगा। तस्करों पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है और पकड़ में आने पर उन्हें जेल की सलाखों तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है।