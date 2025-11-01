Language
    पुतास्वामी का बेटा 77 किलो गांजा के साथ पकड़ाया... बड़ी मुश्किल से जाल में फंसे कर्नाटक, असम और बंगाल के 3 स्मगलर

    By Amrendra Kant Edited By: Alok Shahi
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 05:20 AM (IST)

    Ganja Smuggling News: बिहार के किशनगंज में पुलिस ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर वाहनों की सघन चेकिंग के दौरान एक ट्रक से 77 किलो से अधिक गांजा बरामद किया। इस मामले में कर्नाटक, असम और बंगाल के तीन अंतरराज्यीय तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए जिले में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

    Ganja Smuggling News: गांजा की बड़ी खेप के साथ किशनगंज में पकड़े गए कर्नाटक, असम और पश्चिम बंगाल के तस्कर।

    संवाद सूत्र, ठाकुरगंज (किशनगंज)। Ganja Smuggling News बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता के अनुपालन एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किशनगंज जिला पुलिस द्वारा चलाए जा रहे सघन वाहन जांच अभियान के तहत एक बड़ी सफलता मिली है। कुर्लिकोट थाना क्षेत्र अंतर्गत थाने के समीप लगाए गए चेकपोस्ट में स्टैटिक सर्विलांस टीम (एसएसटी) ने शुक्रवार की देर रात वाहन जांच के दौरान 77.370 किलोग्राम गांजा मादक पदार्थ बरामद करते हुए तीन अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है।

    पुलिस अधीक्षक किशनगंज के निर्देश पर जिले के सभी थाना क्षेत्रों में चुनावी माहौल के बीच लगातार वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान कुर्लिकोट थाना क्षेत्र में ठाकुरगंज की दिशा से आ रही एक ट्रक रजिस्ट्रेशन नंबर – केए 06 एसी 2649 को रोका गया। संदेह होने पर वाहन की तलाशी ली गई, जिसमें भूसे के नीचे छिपाकर रखे गए कुल 77.370 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। बरामद मादक पदार्थ का बाजार मूल्य करीब 38 लाख 68 हजार 500 रुपये आंका गया है।

    पुलिस ने मौके से तीनों तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनकी पहचान वेंकतारामू, पिता , ग्राम - सोमनाहाली, थाना- चंद्रायपटना, जिला - हसन (कर्नाटक), प्रदीप केवट, पिता मोहनिकांत केवट, ग्राम - बम्पर्वतीया पहुँमारी सुबूरी, थाना- लालाबाती, जिला सुनीतपुर (असम) तथा कृतिवास सरकार, पिता सुबूलचंद्र सरकार, ग्राम - पूर्वकर्समारी, थाना - सीतलकुची, जिला कूचबिहार (पश्चिम बंगाल) के रूप में की गई है।

    कुर्लिकोट थानाध्यक्ष अभिषेक कुमार ने बताया कि गिरफ्तार तस्कर विभिन्न राज्यों के हैं और अंतरराज्यीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त प्रतीत होते हैं। ट्रक एवं बरामद गांजा को जब्त कर एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस टीम यह पता लगाने में जुटी है कि यह खेप कहाँ से लाई जा रही थी और इसका गंतव्य स्थान कौन-सा था।

    पुलिस अधीक्षक सागर कुमार ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि या तस्करी को सख्ती से रोका जाएगा। जिले में सुरक्षा एवं विधि-व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए हर संवेदनशील क्षेत्र में चौकसी बढ़ा दी गई है। यह कार्रवाई किशनगंज पुलिस की सतर्कता और कुशल टीमवर्क का परिणाम है, जिससे जिले में मादक पदार्थों की तस्करी पर बड़ा प्रहार हुआ है।