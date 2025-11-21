Language
    किशनगंज पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 651 लीटर अंग्रेजी शराब के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

    By Birbal Mahto Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 06:33 AM (IST)

    किशनगंज पुलिस ने 651 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त कर बड़ी सफलता प्राप्त की है। इस कार्रवाई में दो शराब तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस को यह सफलता गुप्त सूचना के आधार पर मिली, जिसके बाद त्वरित कार्रवाई की गई।

    दो जगह से 651 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त और दो तस्कर गिरफ्तार। फोटो जागरण

    संवाद सूत्र, ठाकुरगंज (किशनगंज)। ठाकुरगंज अंचल अंतर्गत सुखानी और पाठामारी पुलिस ने संयुक्त रूप से अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग अभियानों में कुल 651.75 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की है। इस दौरान दो अंतरजिला शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जबकि दो वाहनों को भी पुलिस ने जब्त किया है।

    पहली कार्रवाई पाठामारी थाना क्षेत्र के अमलझाड़ी के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-327 ई पर वाहन जांच के दौरान हुई। ठाकुरगंज की ओर से आ रही चारपहिया वाहन को पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो चालक वाहन से उतरकर भागने लगा। लेकिन पुलिस टीम की तत्परता से वह पकड़ा गया।

    जब वाहन की तलाशी ली गई तो उसमें 306.15 लीटर शराब बरामद किया गया। अररिया जिला के जोकीहाट निवासी सुजीत कुमार साह को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार से शराब के बारे में लाने तथा ले जाने के संबंध में पूछने पर बताया कि यह शराब बंगाल से ला रहे थे जो अपने घर जोकीहाट ले जा रहे हैं।

    उसके खिलाफ बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि शराब किस स्थान से लाई जा रही थी और जिले में किसे सप्लाई की जानी थी।

    दूसरी कार्रवाई सुखानी थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर की गई। सूचना मिली थी कि सब्जी के वाहन में शराब की बड़ी खेप लाई जा रही है। इसके बाद सुखानी पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-327ई पर स्थित तातपौआ गांव मुख्य सड़क पर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान सब्जी लदी पिकअप वैन को रोका गया। तलाशी में वाहन से 345.6 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई।

    पुलिस ने मौके से लाल मोहन मुखिया (उम्र 25 वर्ष) को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू की।
    इस संबंध में एसडीपीओ टू मंगलेश कुमार सिंह ने बताया कि अवैध शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस की यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान कर गिरफ्तारी की जाएगी।