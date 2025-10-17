Kishanganj News: चुनावी चौकसी में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 22.575 किलो गांजा के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, किशनगंज। जिले के कोचाधामन थाना क्षेत्र के अररिया जिला के सीमा के समीप एक यात्री बस से पुलिस ने 22.575 किलो गांजा के साथ दो अंतर जिला तस्कर को गिरफ्तार किया। बरामद गांजा का बाजार मूल्य करीब 12 लाख रुपये आंका जा रहा है।

पुलिस अधीक्षक सागर कुमार ने बताया कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता के अनुपालन व विधि व्यवस्था के लिए विभिन्न थाना क्षेत्रों में सघन वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सूचना मिली कि कोचाधामन थाना क्षेत्र के अररिया सीमा के समीप अवैध मादक पदार्थ की तस्करी की जाने वाली है। सूचना के सत्यापन व कार्रवाई के लिए एसडीपीओ गौतम कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया।

जिसमें कोचाधामन थानाध्यक्ष रंजय कुमार सिंह, पुअनि नुसरत प्रवीण, परि पुअनि रेहान अहमद, रवि रंजन व अन्य शामिल थे। गठित टीम द्वारा चरघरिया चेक पोस्ट के समीप सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। इसी क्रम में बहादुरगंज की ओर से आ रही एक यात्री बस लाखों ट्रेव्ल्स की दो बसों को रोककर विधिवत तलाशी ली गई। जिसमें दो व्यक्तियों के पास से काले रंग का प्लास्टिक का टेप लगा दो पैकेट बरामद किया गया।