Kishanganj News: चुनावी चौकसी में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 22.575 किलो गांजा के साथ दो तस्कर गिरफ्तार
किशनगंज में चुनावी सतर्कता के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने 22.575 किलो गांजा के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया। गुप्त सूचना के आधार पर चलाए गए तलाशी अभियान में यह बरामदगी हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक ने चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से कराने की प्रतिबद्धता जताई है।
जागरण संवाददाता, किशनगंज। जिले के कोचाधामन थाना क्षेत्र के अररिया जिला के सीमा के समीप एक यात्री बस से पुलिस ने 22.575 किलो गांजा के साथ दो अंतर जिला तस्कर को गिरफ्तार किया। बरामद गांजा का बाजार मूल्य करीब 12 लाख रुपये आंका जा रहा है।
पुलिस अधीक्षक सागर कुमार ने बताया कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता के अनुपालन व विधि व्यवस्था के लिए विभिन्न थाना क्षेत्रों में सघन वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है।
इसी क्रम में सूचना मिली कि कोचाधामन थाना क्षेत्र के अररिया सीमा के समीप अवैध मादक पदार्थ की तस्करी की जाने वाली है। सूचना के सत्यापन व कार्रवाई के लिए एसडीपीओ गौतम कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया।
जिसमें कोचाधामन थानाध्यक्ष रंजय कुमार सिंह, पुअनि नुसरत प्रवीण, परि पुअनि रेहान अहमद, रवि रंजन व अन्य शामिल थे। गठित टीम द्वारा चरघरिया चेक पोस्ट के समीप सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया।
इसी क्रम में बहादुरगंज की ओर से आ रही एक यात्री बस लाखों ट्रेव्ल्स की दो बसों को रोककर विधिवत तलाशी ली गई। जिसमें दो व्यक्तियों के पास से काले रंग का प्लास्टिक का टेप लगा दो पैकेट बरामद किया गया।
सामान के बारे में दोनों ने कोई संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया। विधिवत तलाशी लेने पर दोनों पैकेट से 22.575 ग्राम गांजा बरामद किया गया। इस मामले में कोचाधामन थाना में मामला दर्ज किया गया है।
जबकि अंतर जिला तस्कर सारण जिला के दरियापुर थाना क्षेत्र के टरबा मगरपाल निवासी शिवजी महतो के पुत्र हरेराम कुमार एवं सहरसा जिला के पतरघट थाना क्षेत्र के पतरघट निवासी विनोद रजक के पुत्र अर्जुन कुमार को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि बरामद गांजा का बाजार मूल्य 11 लाख 28 हजार रुपये आंका जा रहा है। पुलिस इस मामले में अन्य तस्करों के संबंध में छानबीन कर रही है।
