किशनगंज में DRI की बड़ी कार्रवाई, 48 गोल्ड बिस्किट के साथ 4 अरेस्ट; मार्केट वैल्यू 6.29 करोड़ रुपए

किशनगंज सोना तस्करों के लिए सुरक्षित ठिकाना बनता जा रहा है। डीआरआई ने डांगी बस्ती में छापा मारकर चार तस्करों को गिरफ्तार किया और 6.29 करोड़ रुपये के सोने के बिस्किट बरामद किए। आरोपियों के पास से 1.96 लाख रुपये नकद भी मिले। बांग्लादेश से सोना तस्करी कर नई दिल्ली ले जाया जा रहा था। किशनगंज का सोना तस्करी से पुराना नाता रहा है।

संवाद सहयोगी, किशनगंज। सोना तस्करों का सुरक्षित स्थल किशनगंज बना है। सोना तस्करी की घटना को अंजाम देकर अक्सर सोना तस्कर सीमावर्ती किशनगंज को सुरक्षित स्थल महसूस करते हैं और किशनगंज में अपना ठिकाना बना लेते हैं। द रअसल, यह बात तब सामने आई जब मंगलवार की शाम शहर के डांगी बस्ती स्थित एक घर में डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (डीआरआई) गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करने पहुंची और सोना तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए चार सोना तस्करों को गिरफ्तार किया।

इसी के साथ, डीआरआई ने उनके पास से 48 विदेशी सोने के बिस्किट बरामद किए। जिनका कुल वजन 5619 ग्राम और अनुमानित कीमत 6.29 करोड़ रुपये बताए जा रही है। कार्रवाई के दौरान टीम ने 1.96 लाख रुपये की नकदी भी बरामद की है।

गिरफ्तार आरोपितों में आशीष कुमार, सौभिक पान, पंकज कुमार और सूरज कुमार शामिल हैं। इनके खिलाफ सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 104 के तहत कार्रवाई कर कोर्ट के माध्यम से जेल भेज दिया गया। डीआरआई को सूचना मिली थी कि बांग्लादेश से अवैध रूप से तस्करी कर लाया गया सोना नई दिल्ली ले जाया जा रहा है। सिलीगुड़ी क्षेत्रीय इकाई ने पंकज और सूरज को किशनगंज के समीप बंगाल के ग्वालपोखर के पास भारत-बांग्लादेश सीमा पर रोका।

तलाशी में उनके जूतों में छिपाए 27 आयताकार सोने के बिस्कुट (3145.50 ग्राम) बरामद हुए और पुछताछ में बताया कि सोना किशनगंज के डांगी बस्ती रोड स्थित एक किराए के फ्लैट से मिला जहां उनके दो अन्य साथी आशीष और सौभिक रहते थे।

डीआरआई की टीम मंगलवार शाम को किशनगंज पहुंचकर किराए की मकान पर कार्रवाई की जहां से 21 और सोने के बिस्किट (2473.50 ग्राम) और 1.96 लाख रुपये नकद बरामद हुए। सभी बिस्कुट विदेशी मूल के हैं और इन्हें बांग्लादेश से तस्करी कर लाया गया था।