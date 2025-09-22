Language
    
    पशुपालकों के लिए खुशखबरी: घर-घर पहुंचेगी मोबाइल वेटनरी, आज से शुरू हुआ अभियान

    By Sanjay Mishra Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 11:12 AM (IST)

    किशनगंज में 22 से 27 सितंबर तक मोबाइल वेटनरी यूनिट द्वारा पशु चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया जाएगा। प्रखंड स्तरीय पशु चिकित्सा पदाधिकारी गांवों में शिविर लगाएंगे। पशुपालक टोल फ्री नंबर 1962 पर सूचना देकर भी लाभ ले सकते हैं। जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉ. सतीश कुमार ने बताया कि यह पहल पशुओं के स्वास्थ्य और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारेगी। विभिन्न गांवों में टीकाकरण और नसबंदी की सुविधा उपलब्ध होगी।

    मोबाइल वेटनरी यूनिट आज से पशुपालकों के दरवाजे पर करेगी पशुओं का इलाज। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, किशनगंज। मोबाइल वेटनरी यूनिट सभी प्रखंड में पंचायत के प्रस्तावित ग्राम में पहुंचकर पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन 22 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक करेगी। प्रखंड स्तरीय भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा गांवों की सूची के आधार पर शिविर लगाया जाएगा।

    इसके अतिरिक्त पशुओं की चिकित्सा के लिए विभाग द्वारा टोल फ्री नंबर 1962 पर सूचना देकर भी पशुओं की चिकित्सा का लाभ पशुपालक प्राप्त कर सकते हैं। यह जानकारी जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉ. सतीश कुमार ने दी।

    उन्होंने कहा कि मोबाइल वेटनरी यूनिट द्वारा पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन एक महत्वपूर्ण पहल है, जो किसानों और पशुपालकों को उनके दरवाजे पर पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने में लगी है।

    इससे पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल, बीमारियों को फैलने से रोकना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। मोबाइल वेटनरी यूनिट द्वारा पशुओं के टीकाकरण, नसबंदी और अन्य निवारक उपाय प्रदान कर बीमारियों को फैलने से रोकता है।

    पशुधन के स्वास्थ्य में सुधार करके पशुधन उत्पादकता को बढ़ाने में मदद भी करता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए स्वस्थ पशुधन एक कीमती संपत्ति के समान है। बताया कि 22 सितंबर को लोहागारा, मोहनिया, नयनभिट्ठा, हल्दावन, कनकपुर, गोथरा, महुवा, हाटगाछी, शोकर, रामपुर, धवेली, सरसी कमाती, नुनिया, मरवाटोली और 23 सितंबर को मरिया, महसुल, मोहमारी, श्यामटोला, बंदरझूला, जियापोखर, कुशपारा, जीवनपुर, डहवाडांगी, तुलसया, दहीभात, हाटगांव, खिरदा समदा, दौला में पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन होना है।

    24 सितंबर को दामलबाड़ी, बगलबड़ी, गंधवडांगी, तेलीभिट्ठा, भोलमारा, सरायगुड़ी, गोरमानी, चिरकुट्टी, झींगाकाटा, ईस्तमरा एवं दहगांव, फराहबाड़ी, पांचगाछी, किशनगंज, किशनगंज पंचायत और 25 सितंबर को अर्राबाड़ी, इन्दारपुर, लोहागाड़ा, मलमली, भोगडाबर, नुनियाठारी, दोधरीया, पुरन्दहा, पलासमनी, बीरपुर, खर्रा, बेलबाड़ी, (मटियारी पंचायत) ठोआपाड़ा, ढ़ेकसरा में शिविर लगेंगे।

    26 सितंबर को कालुपाठा, बागरानी, कचचुनाला, पदमपुर, चुरली, चुरली पंचायत, मकरहा, अंधासुर, गांगी, गांगी पंचायत, ननिया, हरहरिया, टेलियापोखर, सतखमार और 27 सितंबर को चिचुआबाड़ी, तैयबपुर, कुम्हिया, इकरा, बेसरबाटी, नेजागच्छ, निहाल भाग, भाग पुनासा, नगर पंचायत बहादुरगंज, पुलवारी, शर्माटोली, बैरगाछी, टेगरमारी में पशुपालकों को समय पर और सुलभ पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा।