किशनगंज में लोन दिलाने के नाम पर ठगी, बंद मिला चिटफंड कंपनी का दफ्तर; पीड़ितों का हंगामा

संवाद सहयोगी, किशनगंज। लोन दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है। चिटफंड कंपनी के एजेंटों ने जिले किशनगंज, कोचाधामन, बहादुरगंज, टेढ़ागाछ, ठाकुरगंज, पोठिया, दिघलबैंक प्रखंड के विभिन्न गांवों में महिलाओं से समूह बनवाया और लोन दिलाने के नाम पर हजारों रुपये वसूल लिए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एजेंटों ने महिलाओं को भरोसा दिलाया कि समूह की प्रत्येक महिला को डेढ़ लाख रुपये का ऋण मिलेगा जिसकी मासिक किस्त बहुत कम रुपये होगी। शर्त रखी गई कि पहले प्रत्येक महिला पांच हजार रुपये खाता खोलने के रूप में जमा करने होंगे।

एजेंटों के झांसे में आकर टेढ़ागाछ के नगीना बैगम, रुपों, सानिया, तासिरा, सीमा देवी, मीरा देवी कोचाधामन के जहां बेगम रिहाना, ठाकुरगंज की मोहन बेगम आशिया सहित विभिन्न प्रखंड के गांव के हजारों महिलाओं ने लगभग 5-5 रुपये जमा कर दिए।

मंगलवार को जब सभी महिलाएं ऋण की प्रक्रिया पूरी करने शहर के हलीम चौक पावर हाउस के सामने शुभारंभ कैपिटल फाइनेंस कंपनी के कार्यालय पहुंचीं तो दफ्तर पर ताला लटका मिला। महिलाओं ने दिए गए एजेंटों के नंबरों पर संपर्क करने की कोशिश की लेकिन सभी फोन स्विच आफ मिले। इससे महिलाओं में अफरातफरी मच गई।

मौके पर पहुंची महिलाओं ने मामले की शिकायत पुलिस से की। बताया जा रहा है कि कंपनी के एजेंटों ने जिले के सभी प्रखंडों के गांव-गांव में जाकर महिलाओं को अपने बातों में फंसा कर ग्रुप लोन देने के नाम पर महिलाओं से हजारों रुपए ठग लिए है।

दरअसल चिटफंड कंपनी के एजेंट लंबे समय से जिले के गांव गांव जाकर महिलाओं से संपर्क कर काम इंटरेस्ट में ग्रुप लोन देने का प्रलोभन देकर भरोसा जीता फिर किशनगंज बहादुरगंज मुख्य सड़क के पावर हाउस के ठीक सामने जसीम नामक व्यक्ति का किराए का मकान बिना एग्रीमेंट के ही दो दिन पूर्व किराए में लिया। ग्रामीण महिलाओं से लोन के नाम पर हजारों रुपए ठगी कर रातों-रात किशनगंज से फरार हो गया।

आशंका जताई जा रही है कि ठगी की शिकार महिलाओं की संख्या और रकम दोनों ज्यादा हो सकती हैं। नाराज लोगों ने कंपनी कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा किया और पुलिस का भी घेराव कर दिया। हंगामा कर रहे लोगों ने बताया कि कंपनी के द्वारा डेढ़ लाख रुपए लोन देने की बात कही गई थी और सभी से 5 -5 हजार रुपया जमा करवाया गया था, लेकिन मंगलवार को जब सभी शुभारंभ कंपनी के कार्यालय पहुंचे तो ऑफिस का ताला बंद था।

जिसके बाद लोगो का गुस्सा फुट पड़ा और आफिस पर लोग पत्थरबाजी करने लगे ।वही कुछ देर के लिए किशनगंज बहादुरगंज मुख्य सड़क को भी जाम कर दिया।इस दौरान मौके पर अफरा तफरी जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। पीड़ितों ने बताया कि उन्होंने लोन लेकर स्वरोजगार करने का सोचा था लेकिन कंपनी के एजेंट सभी को चुना लगाकर फरार हो गए।महिलाओं ने बताया कि किसी ने 40 हजार तो किसी ने 50 हजार रुपए जमा करवाया था।

हंगामे की सूचना के बाद टाउन थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझा कर सड़क जाम खुलवा कर यातायात को बहाल किया गया है।पुलिस अधिकारी का कहना है कि आवेदन मिलने पर विधि सम्मत कारवाई की जाएगी। हालांकि पुलिस ने मकान मालिक जसीम को पूछताछ के लिए अपने साथ थाना ले गयी।