    Kishanganj News: अस्पताल के पुराने भवन में चल रहा शराब का गोरखधंधा, सफाई सुपरवाइजर गिरफ्तार

    By Birbal Mahto Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 06:01 AM (IST)

    किशनगंज में अस्पताल के पुराने भवन में अवैध शराब का कारोबार चल रहा था। पुलिस ने छापेमारी कर सफाई सुपरवाइजर को गिरफ्तार किया है। इस घटना से क्षेत्र में ...और पढ़ें

    किशनगंज अस्पताल में शराब का अवैध कारोबार। फोटो जागरण

    संवाद सूत्र, ठाकुरगंज (किशनगंज)। ठाकुरगंज पुलिस ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पुराने भवन में काफी समय से चल रहे अवैध अंग्रेजी शराब तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।

    गिरफ्तार आरोपी कटिहार जिले के प्राणपुर का मनोज विश्वास है और वह अस्पताल में एक एनजीओ के माध्यम से सफाई सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत था। अपने पद का दुरुपयोग करते हुए लंबे समय से शराब की अवैध सप्लाई कर रहा था।

    थानाध्यक्ष मु. मकसूद आलम अशरफी ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से अस्पताल परिसर के पुराने भवन से संदिग्ध गतिविधियों और शराब के अवैध व्यापार की सूचना मिल रही थी।

    अस्पताल परिसर में रात के समय नशेड़ियों एवं शराबियों के द्वारा अवैध एवं अनैतिक कार्य करने के संबंध में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अखलाकुर्रहमान द्वारा भी थाना में शिकायत की गई थी। इसी क्रम में सोमवार की देर रात सूचना मिली कि आरोपी मनोज विश्वास शराब की डिलीवरी करने की फिराक में है।

    सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक विशेष टीम का गठन किया और पुराने अस्पताल भवन में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा गया। पुलिस ने चार बोतल अंग्रेजी शराब तथा दो अन्य बोतलों में आधी भरी शराब बरामद की।

    इसके अलावा शराब के परिवहन में प्रयुक्त बाइक भी जब्त की गई है। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह कई महीनों से अस्पताल के पुराने भवन को सुरक्षित ठिकाने के रूप में उपयोग कर शराब की सप्लाई करता था।

    आरोपी मनोज विश्वास के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस ने संकेत दिया है कि इस मामले में अन्य संबंधित लोगों की भूमिका की भी जांच की जाएगी।