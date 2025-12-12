किशनगंज में हलवा खाने से 16 से ज्यादा छात्राएं फूड प्वाइजनिंग की शिकार, सदर अस्पताल में भर्ती
बिहार के किशनगंज जिले में एक घटना सामने आई है, जहां हलवा खाने के बाद 16 से अधिक छात्राओं को फूड प्वाइजनिंग हो गई। सभी प्रभावित छात्राओं को तुरंत किशनग ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, किशनगंज। सदर प्रखंड के खड़ी बस्ती में संचालित ओबीसी आवासीय बालिका विद्यालय में हलवा खाने से 16 से अधिक बच्चियां फूड प्वाइजनिंग की शिकार हो गई। सभी बच्चे उल्टी करने लगी तो स्कूल प्रबंधन द्वारा जिला प्रशासन को इसकी सूचना दी गई। सूचना पर सभी बच्चों को एंबुलेंस से सदर अस्पताल लाया गया जहां इलाज चल रहा है ।
जानकारी के अनुसार, कल्याण विभाग द्वारा संचालित पिछड़ा अति पिछड़ा आवासीय बालिका विद्यालय में हलवा खाने के कुछ देर बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। पेट दर्द उल्टी की शिकायत बच्चों के द्वारा किए जाने के बाद स्कूल प्रबंधन बच्चों के उपचार में जुट गई। हालांकि धीरे-धीरे बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। जिसकी सूचना जिला कल्याण पदाधिकारी समेत अन्य अधिकारियों को दी गई।
स्वास्थ्य विभाग ने सूचना के आलोक में एंबुलेंस भेजकर बारी- बारी से बच्चियों को अस्पताल लाया गया। जहां सभी का इलाज चिकित्सको ने शूरू किया। सभी बच्चियां सदर अस्पताल में इलाजरत है। जिनमें नंदनी कुमारी उम्र 12, राज प्रिया,12, स्वीटी 12, लक्ष्मी 12, राखी 12, सलोनी 11, शिवानी 11,शारदा 14, प्रिति प्रिया 11, बर्षा रानी 11, शिवानी भारती 14, सोनाक्षी प्रिया 13 और अन्य बच्चियां शामिल हैं।
इलाज कर रहे चिकित्सक गौरव कुमार ने पूछने पर कहा की इलाजरत बच्चियां फूड प्वाइजनिंग का शिकार है। सभी का इलाज किया जा रहा है। बच्चियों ने बताया कि उन लोगों की तबीयत हलवा खाने के बाद बिगड़ने लगी थी।
वहीं स्कूल से आई बच्चियों से पूछने पर कहा हलवा खाने के बाद अचानक उल्टी होने लगा और पेट दर्द होते ही हम लोग इसकी जानकारी वार्डन को दिया इसके बाद हम लोगों को अस्पताल लाया गया।
(इलाजरत बच्चियों से जानकारी लेते एसडीओ)
सदर एसडीओ सदर अस्पताल पहुंचकर मामले की जानकारी ली। एसडीएम अनिकेत कुमार ने बताया कि रात में कुछ भोजन खाने के बाद फूड प्वाइजनिंग की शिकार हुई है। फिलहाल सभी बच्चियां ठीक है। पहले इलाज करवाया जा रहा है उसके बाद मामले का जांच की जाएगी। इसकी लापरवाही से फूड प्वाइजनिंग की बच्चियां शिकार हुई।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।