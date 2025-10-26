किशनगंज की हर सीट पर बन रहे त्रिकोणीय मुकाबले के आसार, बागी बिगाड़ सकते हैं 'खेल'

अमरेंद्र कांत, किशनगंज। जिले में दूसरे चरण में मतदान होना है। अभी बड़े नेताओं का दौरा कम ही हो रहा है। हालांकि, समीकरण अभी से ही बनने लगे हैं। चारों विधानसभा क्षेत्रों से कुल 35 प्रत्याशी मैदान में डटे हुए हैं।

इन चारों सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावना बनती जा रही है। मुकाबले को चतुष्कोणीय बनाने के लिए अन्य प्रत्याशी भी जुगत भिड़ा रहे हैं। वर्तमान में सभी सीटों पर महागठबंधन व एनडीए के अलावा एआईएमआईएम के बीच संघर्ष दिख रहा है।

हालांकि, अन्य दलों के प्रत्याशी इसे चतुष्कोणीय बनाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। किशनगंज सदर सीट से 10 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। यहां से भाजपा ने स्वीटी सिंह पर पांचवीं बार दांव खेला है। कांग्रेस ने सिटिंग विधायक इजहारूल हुसैन की जगह पूर्व विधायक कमरूल हुदा को मैदान में उतारा है। एआईएमआईएम ने शम्स आगाज पर भरोसा जताया है।

इस विधानसभा क्षेत्र से इन तीनों के बीच मुकाबला होने की संभावना बन रही है। हालांकि, एआईएमआईएम से बागी हुए इसहाक आलम जनसुराज से चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह तारिक अनवर जन शक्ति दल से, अशरफ आलम आम आदमी पार्टी से, बसपा से प्रदीप रविदास के अलावा तीन निर्दलीय भी हैं।

ये प्रत्याशी भी चुनाव को चतुष्कोणीय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोचाधामन विधानसभा की बात करें तो यहां से छह प्रत्याशी मैदान में हैं। भाजपा ने वीणा देवी पर भरोसा जताया है। राजद ने सिटिंग विधायक इजहार असफी की जगह मुजाहिद आलम को मैदान में उतारा है।

एआईएमआईएम से सरवर आलम चुनाव लड़ रहे हैं। इन तीनों के बीच जन सुराज के अबू अफ्फान फारुखी मुकाबले को रोचक बना रहे हैं। यहां एक निर्दलीय व बसपा के प्रत्याशी भी मैदान में हैं। बहादुरगंज विधानसभा सीट पर नौ प्रत्याशी मैदान में हैं। इसबार मुकाबला मुख्य रूप से तीन प्रत्याशी के बीच बनने की संभावना बन रही है।

यहां कांग्रेस ने मु. मसवर आलम को मैदान में उतारा है। यह सीट पहले राजद की थी। इसबार यहां से कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। लोजपा आर यहां पहली बार मैदान में है। पार्टी ने कलीमउ्द्दीन पर भरोसा जताया है। एआईएमआईएम से मु. तौसीफ आलम चुनाव लड़ रहे हैं।

यहां प्लुरल्स पार्टी व आम आदमी पार्टी के साथ तीन निर्दलीय भी मैदान में हैं। भाजपा को सीट नहीं मिलने से नाराज होकर वरुण कुमार सिंह जनसुराज से मैदान में हैं। इन प्रत्याशियों द्वारा पूरा दमखम लगाया जा रहा है। इससे मुकाबला चतुष्कोणीय हो सकता है।