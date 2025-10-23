Language
    Kishanganj Election 2025: मैदान छोड़कर भागे 10 उम्मीदवार, किशनगंज सीट पर 7 प्रत्याशियों का यू टर्न, चुनाव लड़ने से 'तौबा'

    By Subjeet Shekhar Edited By: Alok Shahi
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 08:01 PM (IST)

    Kishanganj Election 2025: किशनगंज जिले में बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज़ी से चल रही है। कुल 10 उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिया है, जिनमें किशनगंज क्षेत्र से 7 प्रत्याशी शामिल हैं। 11 नवंबर को मतदान होगा और 14 नवंबर को मतगणना। बहादुरगंज में 9, ठाकुरगंज और किशनगंज सदर में 10-10, और कोचाधामन में 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनाव आयोग के नियमों का पालन किया जा रहा है और सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।

    Hero Image

    Kishanganj Election 2025: किशनगंज में 10 उम्मीदवारों ने बिहार विधानसभा चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया है।

    संवाद सहयोगी, किशनगंज। Kishanganj Election 2025 किशनगंज जिले में कुल 10 उम्मीदवारों ने नाम लिया वापस ,सर्वाधिक किशनगंज विधान सभा क्षेत्र से 7 उम्मीदवारों ने नाम लिया वापस। जिले में विधान सभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारी तेज हो चुकी हैं।जिले के चार विधान सभा क्षेत्रों में दूसरे चरण में आगामी 11 नवंबर को मतदान होगा जबकि 14 नवंबर को मतगणना की तारीख तय है। 23 अक्टूबर को उम्मीदवारों के नाम वापसी की अंतिम तिथि थी।

    जहां जिले के अलग-अलग विधान सभा क्षेत्रों से कुल 10 उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस लिया है। जिला पदाधिकारी विशाल राज ने पत्रकार वार्ता कर बताया कि नाम वापसी के बाद जिले के बहादुरगंज विधान सभा क्षेत्र में नाम वापसी के बाद कुल 9 उम्मीदवार मैदान में बचे है जबकि ठाकुरगंज में 10, किशनगंज सदर विधान सभा सीट पर 10 उम्मीदवार जबकि कोचाधामन विधान सभा क्षेत्र में सबसे कम 6 उम्मीदवार मैदान में हैं जो कि अपना भाग्य आजमायेंगे।

    जिला पदाधिकारी विशाल राज ने बताया कि ठाकुरगंज विधान सभा क्षेत्र से एक उम्मीदवार ने नाम वापस लिया है।जबकि किशनगंज विधान सभा क्षेत्र से 7 एवं कोचाधामन विधान सभा क्षेत्र से दो उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस लिया है। उन्होंने बताया कि जिले में कुल 11 लाख 25 हजार मतदाता है जो कि उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे ।उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा जो भी नियम लागू किए गए है उसका अनुपालन किया जाएगा और राजनैतिक दलों के साथ भी लगातार बैठक की गई है।उन्होंने कहा कि शांति और निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न कराने हेतु प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

    सीमा पर सख्त चौकसी : प्रेक्षकों ने टेढ़ागाछ में सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा

    किशनगंज में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने को लेकर चुनाव आयोग पूरी तरह मुस्तैद है। इसी क्रम में बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत टेढ़ागाछ प्रखंड स्थित भारत-नेपाल सीमावर्ती इलाकों में सामान्य प्रेक्षक वैभव श्रीवास्तव और पुलिस प्रेक्षक दीपक हिलोरी ने गुरुवार को सीमा क्षेत्र का गहन निरीक्षण किया।

    दोनों प्रेक्षकों ने सबसे पहले फतेहपुर सीमा चौकी का दौरा किया और वहां तैनात सुरक्षा बलों एवं अधिकारियों से सीमा की स्थिति की विस्तृत जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक कर चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में प्रेक्षकों ने कहा कि सीमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अवांछित गतिविधि या मतदान को प्रभावित करने वाली कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी अधिकारी निष्पक्षता एवं सतर्कता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें।

    निरीक्षण के क्रम में प्रेक्षकों ने खानियाबाद पंचायत के सीमावर्ती बूथ संख्या 13 और 14 का दौरा किया। उन्होंने बूथों पर बिजली, पेयजल, शौचालय, रैम्प एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की बारीकी से जांच की। उन्होंने मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि मतदान दिवस पर किसी भी मतदाता या पोलिंग कर्मी को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए।

    प्रेक्षकों ने बीडीओ अजय कुमार को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और जल्द से जल्द आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का आदेश दिया। इस दौरान डीएसपी गौतम कुमार, बीडीओ अजय कुमार, सीओ शशि कुमार, अंचल निरीक्षक अरुण कुमार, थानाध्यक्ष मोहम्मद अजहर आलम, फतेहपुर थानाध्यक्ष सृष्टि कुमारी, राजस्व अधिकारी प्रिंस कुमार, कार्यक्रम पदाधिकारी विपिन कुमार एवं कृषि पदाधिकारी आदिल अख्तर सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। स्थानीय प्रशासन ने बताया कि सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए जा रहे हैं। ताकि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सके।