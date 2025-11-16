पिकअप के गुप्त तहखाने में छिपी 270 लीटर विदेशी शराब पकड़ी, सिलीगुड़ी से समस्तीपुर जाते ड्राइवर गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, किशनगंज। एसपी के निर्देशन में शराब एवं अन्य मादक पदार्थों के तस्करों के विरूद्ध लगातार अभियान चलाकर वाहनों की जांच की जा रही है। इसी दौरान गलगलिया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गलगलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत मद्य निषेध चेकपोस्ट के समीप एनएच 327 ई पर चेकिंग के दौरान बंगाल की तरफ से आ रही एक सफेद रंग का पिकअप वाहन से भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप के साथ वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया ।

प्राप्त जानकारी के अनुसार गलगलिया थानाध्यक्ष राकेश कुमार को सूचना मिली थी कि एनएच 327 ई होकर भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप को पिकअप में छिपा कर बिहार लाया जा रहा है। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष राकेश कुमार ने अपर थानाध्यक्ष वेद प्रकाश निषाद, सिपाही किरण कुमारी सहित पुलिस जवान के साथ गलगलिया चेकपोस्ट के समीप एनएच 327 ई पर सघन जांच अभियान चलाया। इस दौरान बंगाल की ओर से आ रही सफेद रंग की पिकअप जिसका रजिस्ट्रेशन नं. बीआर 31जीए8191 को संदेह होने पर रुकने का इशारा किया गया। जिसके बाद वाहन चालक द्वारा वाहन को रोक दिया गया। पुलिस द्वारा वाहन चालक से वाहन में लोड सामग्री के संबंध में पुछ-ताछ करने पर चालक घबराते हुए बताये कि गाडी खाली है। जिसके बाद शक होने पर थानाध्यक्ष राकेश कुमार द्वारा उक्त पिकअप की सघन तलाशी ली गई तलाशी के दौरान पिकअप के बने तहखाने के अंदर छिपा कर लाए जा रहे भारी मात्रा में करीब 270 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई।