Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पिकअप के गुप्त तहखाने में छिपी 270 लीटर विदेशी शराब पकड़ी, सिलीगुड़ी से समस्तीपुर जाते ड्राइवर गिरफ्तार

    By Amrendra Kant Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 06:25 AM (IST)

    सिलीगुड़ी में पुलिस ने एक पिकअप ट्रक के गुप्त तहखाने से 270 लीटर विदेशी शराब बरामद की। यह शराब सिलीगुड़ी से समस्तीपुर जा रही थी। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर नाकाबंदी की और तलाशी अभियान चलाया।

    prefferd source google
    Hero Image

    पिकअप में तहखाने में छिपा कर ले जा रहे 270 लीटर शराब बरामद। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, किशनगंज। एसपी के निर्देशन में शराब एवं अन्य मादक पदार्थों के तस्करों के विरूद्ध लगातार अभियान चलाकर वाहनों की जांच की जा रही है।

    इसी दौरान गलगलिया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गलगलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत मद्य निषेध चेकपोस्ट के समीप एनएच 327 ई पर चेकिंग के दौरान बंगाल की तरफ से आ रही एक सफेद रंग का पिकअप वाहन से भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप के साथ वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया ।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्राप्त जानकारी के अनुसार गलगलिया थानाध्यक्ष राकेश कुमार को सूचना मिली थी कि एनएच 327 ई होकर भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप को पिकअप में छिपा कर बिहार लाया जा रहा है।

    सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष राकेश कुमार ने अपर थानाध्यक्ष वेद प्रकाश निषाद, सिपाही किरण कुमारी सहित पुलिस जवान के साथ गलगलिया चेकपोस्ट के समीप एनएच 327 ई पर सघन जांच अभियान चलाया।

    इस दौरान बंगाल की ओर से आ रही सफेद रंग की पिकअप जिसका रजिस्ट्रेशन नं. बीआर 31जीए8191 को संदेह होने पर रुकने का इशारा किया गया। जिसके बाद वाहन चालक द्वारा वाहन को रोक दिया गया।

    पुलिस द्वारा वाहन चालक से वाहन में लोड सामग्री के संबंध में पुछ-ताछ करने पर चालक घबराते हुए बताये कि गाडी खाली है। जिसके बाद शक होने पर थानाध्यक्ष राकेश कुमार द्वारा उक्त पिकअप की सघन तलाशी ली गई तलाशी के दौरान पिकअप के बने तहखाने के अंदर छिपा कर लाए जा रहे भारी मात्रा में करीब 270 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई।

    वहीं थानाध्यक्ष राकेश कुमार के द्वारा आरोपी चालक से पूछताछ करने पर पिकअप चालक ने बताया कि विदेशी शराब की खेप को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से लेकर बिहार के समस्तीपुर ले जाया जा रहा था, जिसके बाद गलगलिया थानाध्यक्ष राकेश कुमार के द्वारा आरोपी पिकअप चालक प्रदुम कुमार उम्र 28 वर्ष, पिता- हरिचन्द्र महतो, साकिन- किशनपुर, थाना- सरायरंजन, जिला- समस्तीपुर, बिहार के विरुद्ध थाना कांड संख्या दर्ज करते हुए उत्पाद अधिनियम की धारा 30(a) के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में किशनगंज भेजने की तैयारी में जुटी हुई है।