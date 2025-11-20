पालने से बच्चा गायब, घर के पास पुआल में मिला शव; 13 दिन के बच्चे की निर्मम हत्या से किशनगंज में दहशत

संवाद सूत्र, दिघलबैंक (किशनगंज)। दिघलबैंक थाना क्षेत्र के नैनभिट्ठा गांव में एक घर के आंगन में पलना में सोए हुए नवजात शिशु के गायब हो जाने और बच्चे की हत्या कर शव घर के समीप फेंके जाने का मामला प्रकाश में आया है।

घटना बुधवार सुबह की है। जानकारी के अनुसार नयनभिट्ठा गांव निवासी बिमल लाल गणेश का नवजात शिशु (उम्र 13 दिन) पलना में सोया हुआ था। दोपहर करीब 12 बजे घर में महिलाएं खाने बनाने एवं अन्य कामों में व्यस्त हो गयी।

इसी बीच किसी ने शिशु को पलना से उठाकर गायब कर दिया। थोड़ी ही देर बाद शिशु की मां बच्चे को दूध पिलाने के लिए पलना के पास आयी तो बच्चा गायब मिला, जिसके बाद घर के लोगों के होश उड़ गए।

परिवार के लोग अपने स्तर से इधर उधर खोज की पर शिशु का कही पता नहीं चला। थक हार पर बुधवार शाम परिवार वालों ने घटना की सूचना दिघलबैंक थाना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंच घटना की जानकारी परिवार वालों से लेते हुए पुलिस भी शिशु की खोज में लगी। पर देर रात तक कोई पता नहीं चल पाया।

गुरुवार की अहले सुबह पीड़ित परिवार के घर से थोड़ी ही दूर एक पुआल के ढेर में शिशु का शव बरामद किया गया। मृत शिशु के शरीर में कई जख्म के निशान हैं। दिघलबैंक थानाध्यक्ष बिपिन कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रथम दृ ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने बच्चें की निर्मम हत्या कर रात के समय घर के समीप शव को फेंक दिया है।