    किशनगंज में जीविका दीदियों का मतदाता जागरूकता अभियान: 2 लाख दीदियां शत-प्रतिशत वोटिंग के लिए एक्टिव

    By Sanjay Mishra Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 05:17 AM (IST)

    किशनगंज जिले में दो लाख से अधिक जीविका दीदियां मतदाता जागरूकता अभियान में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं। वे स्वयं सहायता समूहों और ग्राम संगठनों के माध्यम से शत-प्रतिशत मतदान के लिए लोगों को जागरूक कर रही हैं। प्रभात फेरी, रैली, रंगोली और घर-घर जाकर संवाद जैसे कार्यक्रमों से मतदाता शिक्षा का प्रसार कर रही हैं। उनका लक्ष्य है कि हर नागरिक, खासकर युवा, मतदान में भाग लेकर लोकतंत्र को मजबूत करे।

    दो लाख से अधिक जीविका दीदियां मतदाता जागरूकता अभियान में ले रही हिस्सा। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, किशनगंज। जिला में दो लाख से अधिक जीविका दीदियां मतदाता जागरूकता अभियान की जिम्मेवारी दी गई है। बीस हजार से अधिक जीविका स्वयं सहायता समूह, पंद्रह सौ से अधिक ग्राम संगठन और बत्तीस संकुल संघ के माध्यम से जीविका दीदियां, शत-प्रतिशत मतदान को लेकर विशेष अभियान चला में लगी है।

    जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी विशाल राज के निर्देशानुसार स्वीप सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रम के तहत यह मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिला में 11 नवंबर को होने वाले विधानसभा को लेकर यह अभियान जोरों से चलाया जा रहा है।

    जीविका की जिला परियोजना प्रबंधक अनुराधा चंद्रा ने कहा कि गांव-पंचायत स्तर पर मतदाता जागरूकता अभियान में जीविका दीदियां भाग ले रही हैं।

    प्रभात फेरी, जागरूकता रैली, शपथ, रंगोली, डोर टू डोर संवाद, सामुदायिक संगठन में चर्चा आदि जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक कर रही हैं।

    जीविका दीदियां स्वयं सहायता समूहों में चर्चा कर अपने परिवार-गांव में लोगों को मतदान करने को लेकर अभी से जागरूक कर रही हैं। मेरा वोट मेरा अधिकार, मेरा भविष्य मेरा मान, सारे काम छोड़ दो सबसे पहले वोट दो जैसे नारा लगाते हुए गली -मुहल्लों से गुजरती हैं।

    इनके सामूहिक रचनात्मक प्रयास से मतदाताओं में जन-जागरूकता बढ़ रही है I वे इकट्ठा होकर जीविका दीदियों के संदेश को सुन रहे हैं। दीदियों के साथ संवाद में भाग ले रहे हैं।

    खास कर वैसे युवा मतदाता जो प्रथम बार मतदान करेंगे। उन्हें विशेष तौर पर मतदान में भाग लेने के लिए जीविका दीदियां जागरूक कर रही हैं। जिससे वे अपने मत के अधिकार का प्रयोग कर अपना भविष्य, राज्य-देश का भविष्य तय करने में अहम भूमिका निभाएं।

    लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने बहुमूल्य वोट से भागीदारी को लेकर जीविका दीदियों ने लोगों को जागरूक करने का बीड़ा अपने कंधों पर उठा लिया है।