इमरान प्रतापगढ़ी ने ओवैसी को बताया 'बरसाती मेंढक', सीएम योगी पर भी कसा तंज
कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने असदुद्दीन ओवैसी को 'बरसाती मेंढक' कहकर उनकी चुनावी सक्रियता पर सवाल उठाए। उन्होंने सीएम योगी पर बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर ध्यान न देने का आरोप लगाया। प्रतापगढ़ी ने कांग्रेस को धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के प्रति समर्पित बताया।
जागरण संवाददाता, किशनगंज। राज्यसभा सांसद सह कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने किशनगंज विधानसभा के पोठिया थाना कर्बला मैदान पर कांग्रेस प्रत्याशी कमरूल होदा के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए यूपी की योगी के बुलडोजर पर निशाना साधा।
कहा कि अपराध कोई करता है तथा खामियाजा पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है । योगी की सरकार को भारत के संविधान नियम कानून से कोई मतलब नहीं है। इमरान प्रतापगढ़ी ने मोदी पर तंज कसते हुए 14 तारीख को बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। भाजपा किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी।
असदुद्दीन ओवैसी बरसाती मेंढक
पटना में रोड शो के दौरान पीएम ने उनके साथ रोड शो नहीं कर यह जगजाहिर कर दिया। इसके अलावा एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी पर भी इमरान प्रतापगढ़ी ने हमला बोलते हुए उन्हें बरसाती मेंढक करार दिया।
कहा कि चुनाव के समय वे हैदराबाद से सीमांचल पहुंचकर लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। जनता उनके इस झांसे में नहीं आएगी।
