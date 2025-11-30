NH 327 E पर भीषण सड़क हादसा, ट्रक-ट्रैक्टर की टक्कर में दोनों चालकों की दर्दनाक मौत

जागरण संवाददाता, किशनगंज। ठाकुरगंज- बहादुरगंज मुख्य मार्ग एनएच 327 ई पर खैखाट चौक के समीप गाजर लदी छह चक्का ट्रक एवं खेत से हल जोतकर वापस आ रहे हैं ट्रैक्टर में हुई टक्कर। इस दुर्घटना में ट्रैक्टर चालक कासिम खैखाट गांव निवासी एवं ट्रक चालक दिनेश कटिहार उत्तर प्रदेश कन्नौज निवासी की मौके पर मौत हो गई।

दुर्घटना की सूचना पर बहादुरगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों के शव को पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल किशनगंज भेजकर कार्रवाई शुरू कर दी है।

