70% मुस्लिम आबादी वाले किशनगंज में धड़ाधड़ परिवार नियोजन... मुसलमानों की Family Planning, बिहार में आया दूसरे नंबर पर

संवाद सहयोगी, किशनगंज। Family planning for Muslims 70 प्रतिशत मुस्लिम आबादी वाले बिहार के किशनगंज जिले ने फैमिली प्लानिंग यथा परिवार नियोजन में बिहार में दूसरा स्थान हासिल किया है। इसका सीधा मतलब है कि मुसलमान भी अब अपने परिवार को सीमित रखने के बारे में संजीदगी से सोच रहे हैं। परिवार नियोजन केवल जनसंख्या नियंत्रण का माध्यम नहीं बल्कि मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी, महिला सशक्तिकरण और सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति का अहम स्तंभ है। इस दिशा में किशनगंज जिले ने एक बार फिर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2024-25 में जहां यह जिला बिहार में 19 वें स्थान पर था। वहीं जुलाई 2025 तक चौथे और अक्टूबर 2025 में दूसरे पायदान पर पहुंच गया है। यह जानकारी सिविल सर्जन डा. राज कुमार चौधरी ने दी।

उन्होंने कहा कि फैमिली प्लानिंग रोप इंडिकेटर्स के अनुसार जिले ने स्टरलाइजेशन, पीपीआइयूसीडी, इंजेक्टेबल एमपीए और सुविधाओं की सक्रियता जैसे सभी चार संकेतकों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। यह सफलता जिले की स्वास्थ्य टीम, आशा कार्यकर्ताओं, फैसिलिटेटर्स और सहयोगी संस्था पीएसआई इंडिया के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। इस सफलता के पीछे सटीक रणनीति, निरंतर निगरानी और नियमित रिपोर्टिंग प्रणाली की बड़ी भूमिका रही। स्वास्थ्य विभाग के निर्देशन में पीएसआई इंडिया के सहयोग से उन उप स्वास्थ्य केंद्रों पर फोकस किया गया।

सिविल सर्जन ने बताया कि जहां परिवार नियोजन सेवाएं तो दी जा रही थीं। लेकिन रिपोर्टिंग कमजोर थी। नियमित मानिटरिंग, प्रशिक्षण और फालो-अप की व्यवस्था से रिपोर्टिंग मजबूत हुई। परिवार नियोजन से जुड़ी सभी कमोडिटीज़ की रिपोर्टिंग अब एफपीएलएमआइएस प्लेटफार्म पर नियमित और सटीक रूप से की जा रही है। किशनगंज अब बिहार में दूसरे पायदान पर पहुंच गया है। यह आशा कार्यकर्ताओं, फैसिलिटेटर्स और हमारी पूरी स्वास्थ्य टीम के समर्पण का परिणाम है। परिवार नियोजन कार्यक्रम का असली आधार आशा और आशा फैसिलिटेटर्स ही हैं। उनकी मेहनत से ही रिपोर्टिंग प्रणाली में पारदर्शिता आई और पात्र दंपतियों को सही समय पर सेवाएं मिल सकीं।