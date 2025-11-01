एक साथ पकड़े गए 26 शराबी तो बरपा हंगामा... पुलिस से कहा- डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है

संवाद सहयोगी, किशनगंज। उत्पाद विभाग की टीम ने गुरुवार की रात्रि व शुक्रवार को विभिन्न चेक पोस्टों में शराब पीने व बेचने वालों के विरुद्ध तलाशी अभियान चलाया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर विशेष रूप से अभियान चलाया जा रहा है। जिसमें कुल 26 लोगों को पकड़ा गया। शराब पीने के आरोप में 11 लोगों को पकड़ा गया। शराब के साथ 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई में उत्पाद निरीक्षक हैदर अली व अन्य उत्पाद अधिकारी शामिल थे। उत्पाद थानाध्यक्ष मनीष सक्सेना ने बताया कि विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी के मद्देनजर कार्रवाई की जा रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शराबबंदी अभियान में पहले कार सवार 5 लोगों को पकड़ा गया। सभी को रामपुर, फ़रिंगगोला चेक पोस्ट व अलग अलग स्थानों से पकड़ा गया। कुछ लोग बाइक से शराब पीकर बंगाल से शहर में प्रवेश कर रहे थे। पकड़े गए 15 व्यक्ति बंगाल से शराब लेकर आ रहा था। शराब के साथ पकड़े गए लोगों को शुक्रवार को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया। पकड़े गए सभी लोगों को शुक्रवार को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उत्पाद अधीक्षक देवेंद्र प्रसाद ने कहा कि शराब पीने व बेचने वालों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है।

आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर प्रशासन की सख्त निगरानी



किशनगंज : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर समाहरणालय स्थित एमसीएमसी (मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मानिटरिंग कमेटी) कोषांग का गठन किया गया है। यह कोषांग आपदा कार्यालय के ऊपर नियमित रूप से संचालित हो रहा है। एमसीएमसी कोषांग द्वारा जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों में मीडिया माध्यमों तथा इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर प्रसारित सामग्री का सतत अवलोकन किया जा रहा है। यह बातें शुक्रवार को जिलाधिकारी विशाल राज ने कही।

इंटरनेट मीडिया में प्रसारित सामग्री पर पैनी नजर उन्होंने कहा कि अवलोकन के क्रम में यह पाया गया है कि इंटरनेट मीडिया इंफ्लुएंसर द्वारा पेड न्यूज़, फेक न्यूज़, सर्वेक्षण तथा पब्लिक आपिनियन जैसी सामग्रियों का प्रकाशन एवं प्रचार-प्रसार किया जा रहा है जो कि आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है। कुछ मामलों में यह भी देखा गया है कि प्रत्याशी विशेष के पक्ष में अनधिकृत रूप से पब्लिक आपिनियन और सर्वेक्षण चलाए जा रहे हैं। साथ ही उन्हें इंटरनेट मीडिया के माध्यम से वायरल किया जा रहा है। ऐसी गतिविधियां निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। एमसीएमसी कोषांग द्वारा इन सभी मामलों का गंभीरता से संज्ञान लिया गया है और आईटी एक्ट और बीएनएस की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है। जरूरत पड़ी तो आगे भी की कार्रवाई की जाएगी।

एकतरफा समाचार सामग्री का प्रसारण करने से परहेज उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा आमजन, मीडिया प्रतिनिधि एवं इंटरनेट मीडिया उपयोगकर्ताओं से अपील की जाती है कि निर्वाचन संबंधी किसी भी प्रकार की भ्रामक, प्रलोभनात्मक या एकतरफा समाचार सामग्री का प्रसारण करने से परहेज करे। केवल प्रमाणित एवं सत्यापित सूचना ही साझा करें। पूर्ववर्ती दिनों में यह देखा गया है कि कुछ इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर मतदान किए गए पोस्ट बैलेट की तस्वीरें वायरल किए गए जो पूर्णतः अवैध होने के साथ आदर्श आचार संहिता का गंभीर उल्लंघन है। इस संबंध में जिला प्रशासन द्वारा साइबर पुलिस की मदद ली जा रही है। ताकि ऐसे मामलों की पहचान कर दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सके।