सरकारी जमीन पर कब्जाकर बेच रहे दबंग, बहादुरगंज में फल-फूल रहा अवैध खरीद-बिक्री का धंधा

संवाद सूत्र,बहादुरगंज (किशनगंज)। शहर में सड़क किनारे सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की समस्या गंभीर होती जा रही है। प्रमुख चौक-चौराहों पर कुछ लोग दबदबा दिखाकर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर उसे बेचने का कार्य कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप, शहर के सभी चौक-चौराहों के आसपास अतिक्रमण का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। खाली सरकारी जमीन पर कच्चा निर्माण कर अतिक्रमण किया जा रहा है, और धीरे-धीरे दुकानदारों को अवैध रूप से बसाया जा रहा है। नगर पंचायत और जिला प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं कुछ दुकानदारों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि इस जमीन का भी किराया देना होता है, जिससे कई लोग इसमें निवास कर रहे हैं। शहर में सड़क किनारे हो रहे इस अतिक्रमण पर नगर पंचायत और जिला प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दबंग लोग अपनी पहुंच का इस्तेमाल कर इस स्थिति को नियंत्रित कर रहे हैं, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। सड़क किनारे वाहन लगाने में कठिनाई सड़क का दायरा संकीर्ण हो जाने से लोगों को सड़क किनारे वाहन लगाने में कठिनाई हो रही है, जिससे जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है। अतिक्रमण हटाने के नाम पर प्रशासनिक कार्रवाई का असर केवल कुछ दिनों तक ही रहता है।

इसके बाद असामाजिक तत्वों का गिरोह फिर से सक्रिय हो जाता है और अतिक्रमण का खेल जारी रहता है। शहर के मुख्य बाजार जैसे झांसी रानी चौक, एलआरपी चौक, अस्पताल चौक, अली हुसैन चौक, बम भोला चौक, और कॉलेज चौक सभी चौराहों के आसपास फिर से अतिक्रमण की चपेट में आ गए हैं।