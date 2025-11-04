Galgalia-Araria Rail Line: गलगलिया-अररिया रेलखंड के विद्युतीकरण का कार्य पूरा, जल्द दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक ट्रेनें

संवाद सहयोगी, किशनगंज। गलगलिया-अररिया रेलखंड में विद्युतीकरण कार्य पूरा होने के बाद जल्द इस रेलखंड में इलेक्ट्रिक इंजन दौड़ेगी। एनएफ रेलवे के प्रधान मुख्य विद्युत इंजीनियर ने 30 अक्टूबर को कटिहार मंडल के अधीन अररिया और अररिया कोर्ट से बीबीगंज सेक्शन में रेलवे बिजलीकरण कार्यों के कमीशनिंग के लिए निरीक्षण किया। निरीक्ष्ण 67.186 रूट किलोमीटर (आरकेएम) और 82.698 ट्रैक किलोमीटर (टीकेएम) होने के बाद इस रेलखंड में इलेक्ट्रिक ट्रेन सेवाओं को चालू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। निरीक्षण के दौरान, सभी सुरक्षा मापदंडों और तकनीकी मानकों की सावधानीपूर्वक जांच की गई। जिसमें ओवरहेड इक्विपमेंट सेक्शनिंग, बांडिंग और अर्थिंग सिस्टम का कार्यान्वयन शामिल था। ओएचई को 25 केवी पर सफलतापूर्वक सक्रिय कर 100 किमी प्रति घंटे की अधिकतम सेक्शनल स्पीड पर करंट कलेक्शन ट्रायल सुचारू रूप से किया गया।

सफल ट्रायल ने इस सेक्शन में इलेक्ट्रिक ट्रेन का परिचालन शुरू करने के लिए सिस्टम की पूर्ण तत्परता की प्रमाणित किया। यह उपलब्धि जून 2025 में कटिहार मंडल के अधीन ठाकुरगंज – बीबीगंज के पूर्ण विद्युतीकृत होने के बाद हासिल हुई। जिसमें 41.43 रूट किलोमीटर (आरकेएम) और 48.13 ट्रैक किलोमीटर (टीकेएम) शामिल हैं।