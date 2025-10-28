Language
    'तेजस्वी को पता है कि उनके पिता लालू एक सजायाफ्ता हैं, इसलिए...'; ये क्या बोल गए दिलीप जायसवाल

    By Subjeet Shekhar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 06:45 PM (IST)

    भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने महागठबंधन पर जननायक कर्पूरी ठाकुर की उपाधि चुराने का आरोप लगाया। उन्होंने तेजस्वी यादव के रोजगार वादे को जुमलेबाजी करार दिया और कहा कि बिहार को नीतीश-मोदी की गारंटी पर भरोसा है। जायसवाल ने एनडीए सरकार बनाने और बिहार में कानून का राज स्थापित करने का दावा किया। उन्होंने तेजस्वी यादव के अमित शाह पर दिए बयान को भी महत्वहीन बताया।

    दिलीप जायसवाल।

    संवाद सहयोगी, किशनगंज। महागठबंधन के नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर की जननायक की उपाधि को चुराना चाहते हैं। यह बातें बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने किशनगंज में पत्रकारों से बात करते हुए कही।

    उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के गांव पहुंचकर परिवार से मिलकर श्रद्धांजलि अर्पित कर सम्मान दिया, जबकि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जननायक की उपाधि को चुराने का प्रयास कर रहे हैं।

    उन्होंने कहा कि जो जननायक की उपाधि को चुराने का प्रयास कर सकते हैं उन्हें नायक नहीं, बल्कि खलनायक कहा जाएगा।

    डॉ. जायसवाल ने तेजस्वी यादव द्वारा रोजगार देने के वादे पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। बिहार की जनता को नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की गारंटी पर भरोसा है। जुमलेबाज लोग बिहार के लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं।

    जायसवाल ने आगे कहा कि इस बार पूर्ण बहुमत से एनडीए की सरकार बनानी है। एनडीए ने बिहार में कानून का राज स्थापित किया है और विकसित बिहार बनाने के सपने को सरकार ने साकार किया है।

    उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास आज कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए हर दिन विपक्ष जुमलेबाजी कर रहा है। दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव के बयान पर जिसमें उन्होंने कहा था कि वो अमित शाह की गीदड़ भभकी से नहीं डरते पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि तेजस्वी यादव को पता है कि उनके पिता लालू यादव एक सजायाफ्ता हैं, इसलिए उनकी बातों का कोई मतलब नहीं है।

    जायसवाल ने कहा कि अगले दस दिनों तक वो इसी तरह की जुमलेबाजी करते रहेंगे। इस दौरान सिकंदर सिंह, अधिवक्ता शिशिर कुमार दास, गोपाल मोहन सिंह, सुशांत गोप, जय किशन प्रसाद, सुबोध महेश्वरी, लखवीर कौर सहित अन्य लोग मौजूद थे।