AIMIM उम्मीदवार के नामांकन में बिरयानी की लूट, खाने के लिए टूट पड़े समर्थक

संवाद सहयोगी, किशनगंज। जिले के बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र से एआईएमआईएम उम्मीदवार तौसीफ आलम के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बिरयानी के लिए जमकर मारामारी हुई। दरअसल, पूर्व विधायक तौसीफ आलम द्वारा गुरुवार को नामांकन पत्र दाखिल से पूर्व अपने क्षेत्र में एक दुआ कार्यक्रम का आयोजन किया था। जहां काफी संख्या में भीड़ पहुंची थी। तौसीफ आलम के द्वारा इस संबंध में इंटरनेट मीडिया पर पहले ही एक वीडियो डाला गया था। जिसमें दुआ कार्यक्रम के बाद बिरियानी खाने की बात कही थी। दुआ कार्यक्रम के बाद बिरयानी के लिए आपस में लोग धक्का मुक्की करते नजर आए।

जिसका वीडियो तेजी से इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। बताते चले कि आदर्श आचार संहिता लागू है और इस तरह का प्रलोभन देना कानून अपराध की श्रेणी में आता है।

इस मामले पर जब तौसीफ आलम से बात की गई तो उन्होंने कहा कि फातेहा खानी की गई थी जिसमें बिरयानी बनाया गया था। उन्होंने कहा कि ये भीड़ उनसे प्रेम करने वाले लोगों की थी। तौसीफ आलम गुरुवार को जिला मुख्यालय स्थित अनुमंडल कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया।

इस दौरान उनके समर्थक बनाए गए नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आए। दरअसल, उम्मीदवार के साथ चार लोगों को प्रवेश कार्यालय परिसर में करना था लेकिन विधायक के भाई सहित दर्जनों समर्थक अनुमंडल कार्यालय के अंदर प्रवेश कर गए और विभिन्न कार्यालय में बैठे रहे।