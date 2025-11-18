लाखों की ब्राउन शुगर तस्करी रैकेट का भंडाफोड़, किशनगंज में तीन आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, किशनगंज। जिला पुलिस व बिहार एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मंगलवार को कुर्लीकोट थाना क्षेत्र के कौआभीठा वार्ड नंबर 10 स्थित एक घर में छापेमारी कर 390 ग्राम ब्राउन शुगर, कट्टा, गोली व खोखा बरामद किया। जबकि तीन तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गिरफ्तार एक तस्कर पर पूर्व से तस्करी का मामला दर्ज है। बरामद ब्राउन शुगर की कीमत तीन लाख रुपये आंकी जा रही है। ब्राउन शुगर व हथियार की तस्करी एसपी सागर कुमार ने बताया कि सूचना मिली कि कुर्लीकोट थाना क्षेत्र में तस्करों के द्वारा ब्राउन शुगर व हथियार की तस्करी की जा रही है। जिस आलोक में बिहार एसटीएफ के साथ जिला की एक विशेष टीम गठित की गई। जिसमें ठाकुरगंज के पुनि पंकज कुमार पंथ, कुर्लीकोट थानाध्यक्ष अभिषेक कुमार, सअनि सुभाष सिंह, सतीेश कुमार आदि शामिल थे।

गठित टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए कौआभीठा में एक ठिकाने पर छापेमारी की। इस दौरान कौआभीठा के सैदुर रहमान के तीन पुत्र तहसीन रजा, सुभान आलम उर्फ आर्यन एवं साजिद आलम काे पकड़ा गया। तीनों ने स्वीकार किया कि अवैध हथियार व ब्राउन शुगर की तस्करी में वो लोग शामिल हैं।

390.96 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद तीनों की निशानदेही पर 390.96 ग्राम ब्राउन शुगर, एक लोहे का बना ब्लैड, एक कट्टा, एक गोली व एक खोखा बरामद किया गया। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार सुभान आलम उर्फ आर्यन का आपराधिक इतिहास रहा है।