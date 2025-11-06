Language
    Bihar Politics: 'भाई को भाई से लड़ाने की राजनीती कर रही भाजपा सरकार', किशनगंज में बोलीं MP इकरा हसन

    By Amrendra Kant Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 05:02 PM (IST)

    इकरा हसन ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह भाई को भाई से लड़ाने की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल अपने राजनीतिक फायदे के लिए समाज को बांटने का काम कर रही है और लोगों को आपस में लड़ा रही है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे भाजपा की चालों से सावधान रहें।

    जनसभा को संबोधित करतीं इकरा हसन। जागरण

    संवाद सूत्र, बहादुरगंज (किशनगंज)। भारतीय जनता पार्टी भाई को भाई से लड़ाने का कार्य कर रही है। हमें इस बार अपनी सरकार बनाकर संविधान को बचाने का कार्य करना है। उक्त बातें बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नया हाट लौचा में जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के कैराना की सांसद इकरा हसन ने बहादुरगंज विधानसभा के महागठबंधन के प्रत्याशी मुस्ववीर आलम के समर्थन में आयोजित चुनावी जनसभा के दौरान कही।

    उन्होंने अपने संबोधन में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो हालात उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार ने बना रखा है वह यहां बिहार में न बनने दे। भाजपा की सरकार भाई को भाई से लगाने का कार्य कर रही है। जो विरोध करती है उससे उसका रोजगार छीन लिया जाता है एवं उसके घरों पर बुलडोजर चला दिया जाता है।

    उन्होंने कहा कि मेरे क्षेत्र में मात्र 30 प्रतिशत मुसलमान है फिर भी लोगों ने मुझे प्यार दिया है। आपके पास दो गठबंधन हैं। एक महागठबंधन एवं दूसरा बीजेपी की नफरत वाला गठबंधन। अब फैसला आपको लेना है।

    उन्होंने कहा कि यहां की जनता पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम आपसे बहुत आस लगाकर आए हैं। जब तक आप सरकार नहीं बनाएंगे तब तक आपकी हालत नहीं बदलेगी। चाहे हिंदू हो या मुसलमान समस्याएं दोनों की ही समान होती है।

    सांसद ने कहा कि भाजपा के लोग के साथ ही साथ एआईएमआईएम पार्टी के लोग धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। हमें अपनी एकता की ताकत को समझना होगा। जहां भाजपा मुश्किल में आती है वहीं भाजपा के द्वारा हिंदू मुस्लिम की राजनीति शुरू कर दी जाती है।

    वहीं, जनसभा के दौरान ही बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन के प्रत्याशी मुस्ववीर आलम ने कहा की एआईएमआईएम एवं एनडीए गठबंधन सीमांचल की गंगा जमुनी तहजीब को तोड़ना चाहती है। आप सब वक्त और हालात को देखकर फैसला करें। कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी है। जो आजादी के काल में भी अंग्रेजों से लड़कर देश को आजादी दिलाने का कार्य किए थे।

    वहीं, जनसभा के दौरान मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष कांग्रेस इमाम अली, जिला उपाध्यक्ष जयप्रकाश गिरी, नगर अध्यक्ष मेहंदी हसन, कश्मीर के पूर्व विधायक इनायत राही, राजस्थान बोर्ड के चैयरमैन सहित स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे।