Bihar News: 'आदिल की वजह से...', बिहार में इंटर के छात्र ने की आत्महत्या; सुसाइड नोट से मचा हड़कंप

संवाद सूत्र, पहाड़कट्टा (किशनगंज)। पहाड़कट्टा थाना क्षेत्र के छत्तरगाच्छ पूरब बस्ती में एक छात्र ने कोचिंग संचालक के शोषण से आजिज आकर आत्महत्या कर ली। स्वजनों का आरोप है कि कोचिंग सह हास्टल संचालक और उसके एक साथी द्वारा लंबे समय से किए जा रहे शारीरिक शोषण और उत्पीड़न के कारण छात्र ने यह कदम उठाया हैं। स्वजनों ने दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है।

जानकारी के अनुसार, छत्तरगाच्छ पुरब बस्ती निवासी देवनंदन राय उर्फ सुरजीत कुमार राय (16) इंटर का छात्र था। छत्तरगाच्छ मियां बस्ती निवासी आदिल रब्बानी द्वारा संचालित कोचिंग में पढ़ाई के साथ वहीं हॉस्टल में भी रहता था। स्वजनों का कहना है कि आदिल रब्बानी उसके साथ कई बार गलत संबंध बनाने लगा था जिसमें जीशान नाम का युवक भी शामिल था। यही नहीं रात को नदी किनारे ले जाकर बालू उठवाता था तथा गलत काम करने के लिए दबाव बनाया जाता था। विरोध करने पर उसे धमकाया जाता था। इससे छात्र तनाव में आ गया था।

स्वजनों के मुताबिक, पीड़ित ने प्रताड़ना से बचने के लिए वह कोचिंग छोड़ दी और पौआखाली स्थित एक अन्य शिक्षक इंतखाब के यहां रहने लगा, लेकिन दोनों आरोपी वहां भी पहुंचकर उसे परेशान करते रहे। मंगलवार की रात सुरजीत अपने घर आया था और घर में बिजली गुल होने पर वह पीछे के कमरे में चला गया।

इसी दौरान परिवार के लोगों ने चीख सुनकर दरवाजा तोड़ा तो देखा कि वह छत के कुंडे से लटका हुआ था। उसे आनन फानन में रेफरल अस्पताल छत्तरगाच्छ ले जाया गया डॉक्टर नहीं रहने के कारण उसे किशनगंज सदर अस्पताल ले जाया गया। जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।

छात्र के सुसाइट नोट से खुला राज स्वजनों ने छात्र की कॉपियां खंगालनी शुरू की तो दो सुसाइड नोट मिले। एक में आत्महत्या के पिता से माफी मांगी गई थी, जबकि दूसरे में कोचिंग छोड़ने और मानसिक उत्पीड़न का जिक्र है।

नोट में साफ लिखा है कि आदिल की वजह से वह पढ़ाई नहीं कर पा रहा था और तनाव में था। ग्रामीणों ने भी इस घटना को लेकर आक्रोश व्यक्त किया है। सूरज राय ने कहा कि यह शिक्षा के नाम पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मृतक की मां ने कहा कि उनके बेटे को जबरन गलत रास्ते पर ले जाया गया। अब मुझे केवल न्याय चाहिए।